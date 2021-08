Coluna Caio Gottlieb: FINAL FELIZ

Em evento no Palácio Iguaçu, às 15h, ele e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, encerram a grande polêmica que agitou o estado nos últimos meses anunciando oficialmente o novo modelo de concessões rodoviárias no Paraná, que incorporou as principais reivindicações propostas em conjunto pelo governo e pela classe empresarial.

Prevendo investimentos de 44 bilhões de reais em 3,3 mil quilômetros de estradas federais e estaduais, o leilão dos seis lotes que o programa contempla será decidido pela menor tarifa, sem limite de desconto, mas com a exigência de um valor de aporte, que aumenta a cada ponto porcentual de redução ofertada, como garantia para a execução das obras e blindagem contra a participação de aventureiros.

As entidades representativas dos mais importantes segmentos econômicos do estado, reunidas no G7, aprovaram o acordo, entendendo que o formato atende os três objetivos que elas vinham defendendo: tarifa justa, garantia de obras e transparência.

Hoje, o preço médio da tarifa é de 16 reais para cada 100 km rodados nas estradas pedagiadas do Paraná.

Como o valor inicial na licitação será de 11 reais, estima-se que uma ampla concorrência poderá derrubar o custo para menos de 10 reais para cada 100 km, o que é considerado um preço justo pelos técnicos envolvidos nos estudos.

Agora é aguardar a publicação do edital com as regras da disputa e conferir se não há nada fora do combinado.

Mas isso já é outra história.

Não faz bem pra saúde sofrer por antecipação.