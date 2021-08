Foz do Iguaçu: CMEI CELESTE SOTTOMAIOR É INAUGURADO NO JARDIM PARANÁ

A Prefeitura de Foz do Iguaçu entregou na noite desta terça-feira (10) o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Celeste Sottomaior, no Jardim Paraná. O Município investiu cerca de R$ 3,2 milhões na construção da unidade, que poderá atender até 230 crianças de seis meses a cinco anos.

A unidade possui 1.514 metros quadrados e conta com dez salas de aula, sala de amamentação, lactário, banheiros adaptados, refeitório, salas administrativas, cozinha com depósitos e lavanderia, brinquedoteca e playground.

HISTÓRIA

O CMEI Celeste Sottomaior funcionava em um prédio antigo na região do Jardim Paraná, com uma estrutura inadequada, em desacordo com a legislação vigente. “O antigo CMEI tinha somente três salas de aula, que atendiam até 100 crianças. Agora a comunidade escolar contará com uma nova unidade, ampla e moderna, que atende as necessidades de desenvolvimento integral da criança, tanto no aspecto físico, psicológico, como no social e intelectual”, afirmou a secretária municipal de Educação, Maria Justina da Silva.

A diretora de educação infantil, Luciana Moreira, disse que, para os funcionários e a comunidade local, a construção do CMEI é uma grande conquista. “Elas deixam pra trás uma realidade de atendimento caótica, até insalubre, para desfrutar de um espaço capaz de oferecer muitas possibilidades. Esse é mais um sonho se tornando realidade graças à seriedade dessa gestão”, destacou.

FAMÍLIAS

Antônia Delfina de Jesus é moradora da região e acompanhou a construção do CMEI desde o início. A filha dela, Raíssa, de 5 anos, é aluna da instituição. “Não tenho nem palavras, porque isso aqui é um sonho não só pra mim, mas para todas as famílias. Essa estrutura é maravilhosa, a equipe acolhedora, o espaço lindo. Estamos muito felizes”, declarou.

Antônia, Raissa e José: família acompanhou a cerimônia de inauguração do CMEI

Bruna Marques dias é professora da unidade e tem uma filha, Sofia, estudando no CMEI. “É uma emoção presenciar esse dia. Nós tínhamos um CMEI tão pequeno, sem estrutura, e agora temos algo tão grande, lindo, maravilhoso. Nós já prestávamos um atendimento excelente, e agora vai ser ainda melhor”, comemorou.

O CMEI Celeste Sottomaior tem como diretora a professora Maristela Serafini dos Santos e possui uma equipe pedagógica formada por 16 professores, sete agentes de apoio e estagiários.

(Da Redação com AMN)