Foz do Iguaçu: DEFESA CIVIL POSSUI EQUIPE EXCLUSIVA PARA SITUAÇÕES EMERGENCIAIS COM ÁRVORES

As situações emergenciais onde existe a necessidade de poda, manutenção ou supressão de árvores em Foz do Iguaçu desde o início de agosto são atendidas com mais celeridade, com uma equipe exclusiva e especializada da Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente.

Os profissionais são capacitados para atuar nas situações emergenciais e que podem oferecer risco à população. Eles estão à disposição da Defesa Civil, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e responsável pela verificação das ocorrências, para otimizar o serviço e agilizar as respostas às demandas dos cidadãos.

Nas situações em que é necessária a supressão de uma árvore por questões de risco, a equipe também faz a análise da possibilidade de reposição e encaminha à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o mapeamento, para recomposição.

O objetivo, com isso, é organizar o manejo de espécies inadequadas e adequar, de forma gradativa, a arborização urbana em Foz do Iguaçu. Também serão evitados os vazios deixados pela supressão de árvores que oferecem risco.

“Essa parceria com a Secretaria de Meio Ambiente é fundamental para que possamos atender com muito mais rapidez as solicitações dos munícipes. Com isso, esperamos reduzir o número de incidentes com a queda de galhos e árvores. Contamos com o apoio da população para informar as possíveis situações de risco”, afirma o secretário municipal de Segurança Pública, Reginaldo da Silva.

