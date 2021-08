Foz do Iguaçu: MAIS DE 10 MIL IGUAÇUENSES DE 20 ANOS OU MAIS SERÃO VACINADOS ATÉ SEXTA (13)

Até a próxima sexta-feira (13), Foz do Iguaçu terá mais de 10 mil novos vacinados contra o coronavírus. As doses estão sendo aplicadas na população em geral acima dos 20 anos desde esta quarta-feira (11), avanço possível graças ao recebimento de um lote extra com mais de 20 mil doses, destinado aos municípios de fronteira.

Ainda nesta semana, a Secretaria de Saúde abrirá um novo agendamento para a aplicação das vacinas na sexta e no sábado. A expectativa é chegar ao final da semana com cerca de 95% da população adulta (acima de 18 anos) vacinada com pelo menos a primeira dose.

Para a secretária de Saúde, é uma grande alegria poder finalmente iniciar o processo de vacinação em um público mais jovem, que há meses aguardava por essa conquista. Mas a secretária ressaltou que ainda não é o momento de abrir mão dos cuidados.

REGISTROS DE ESPERANÇA

O momento de tomar a primeira dose foi marcado com alegria pela estudante de Direito, Rafaela Konig, de 21 anos. Além da emoção da própria imunização, ela celebrou por tantos outros jovens estarem ansiosos pela imunização.

“A sensação de tomar a vacina por si só já é indescritível. Mas ver que tantos jovens procuraram a vacinação logo que disponibilizada torna a emoção ainda maior. É a esperança tomando forma em uma juventude que acredita na ciência e na importância da vacinação. Afinal, elas salvam vidas. Desejo essa oportunidade a todos”, contou.

O sentimento é compartilhado pela mestranda em Sociedade, Cultura e Fronteiras Fernanda Szcepanik, de 22 anos. Ela disse que a vacina reacendeu esperança em dias melhores, além de reforçar a necessidade da vacinação em massa.

“Mesmo sendo apenas a primeira dose, já me sinto realizada. Esses últimos meses foram muito difíceis para todos, vimos a esperança murchar, mas agora ela voltou e podemos começar a enxergar a normalidade. Muitas pessoas não tiveram a mesma oportunidade, por isso peço a todos que puderem, que tomem a vacina. É uma felicidade que não cabe em mim”.

Ramão Cândido, 24, comemorou não apenas por ele, mas pelos amigos que também estão se vacinando. “Eu já estava feliz pela vacina dos meus pais e agora é muito bom ver os meus amigos animados pelo momento. Estou muito feliz e já animado para a segunda dose. Sempre bom lembrar também: Viva o SUS”.

VACINAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU

Até o momento, já foram aplicadas mais de 242 mil doses em Foz do Iguaçu, o que corresponde a 82,4% da população com ao menos a primeira dose, enquanto 31% já estão totalmente imunizadas com a segunda ou a dose única.

As previsões são animadoras para as próximas etapas. A expectativa da Secretaria de Saúde é chegar a novembro com 70% da população imunizada, com as duas doses.

(Da Redação com AMN)