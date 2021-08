Pólitica: MOURÃO DIZ QUE FALTOU A DESFILE MILITAR PORQUE NÃO FOI CONVIDADO

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira (11) que não acompanhou o desfile do comboio militar na terça-feira (10) porque não ficou sabendo que ele ocorreria. “O presidente [Jair Bolsonaro] não me avisou e eu segui minhas atividades normais. Tomei conhecimento quando aconteceu o fato.”

Na visão do vice, não houve pressão aos congressistas com o ato – no mesmo dia eles votaram a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do voto impresso, bandeira de Bolsonaro que acabou derrotada.

“Se fosse para ser colocado como uma forma de pressão para o Congresso seria extremamente ridícula”, opinou o general da reserva do Exército.

“A Marinha quis fazer uma homenagem aí ao presidente. Apresentou o material que ela tem, talvez até com o intuito de receber mais recursos.”

Mourão afirmou também que a derrota na Câmara da proposta de voto impresso pode ter um lado positivo. Ele acredita que, por causa da discussão, a Justiça Eleitoral deve se esforçar agora para dar mais publicidade e transparência à eleição.

“Apesar de a gente ter tido a maioria [dos votos: 228 a favor da proposta e 219 contra], não foi o número necessário para a mudança. Mas acho que, no final das contas, saímos bem nisso aí. Assunto encerrado.”

(Da Redação com R7)