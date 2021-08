Políticas Públicas: VEREADORES PROPÕEM AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DOE PARA O FUNCRIANÇA

A destinação possibilitaria ampliar políticas públicas e ações em diversas instituições. “Com a retomada de atividades, muitos projetos tiveram suas perdas em virtude do financiamento. Esses dois anos atípicos teve queda de arrecadações. A proposta é que o chefe do Executivo se reúna com a classe de contabilista e órgãos representativos da classe para que incentivem seus clientes, difundam a informação”, afirmou o vereador Jairo Cardoso (DEM).

“Isso representa efetividade nas políticas públicas que as entidades precisam fazer. Assim, o cidadão contribuiu diretamente para a política pública de interesse da criança e do adolescente”, destacou o vereador Ney Patrício (PSD). A indicação será encaminhada ao Executivo.

(Da Redação com CMFI)