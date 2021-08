Turismo: MINISTÉRIO DO TURISMO REÚNE EXPOSITORES E DETALHA AÇÕES PARA IMPULSIONAR TURISMO NA WTM-LA

O Ministério do Turismo marca presença WTM Latin America, que segue até a próxima sexta-feira (13). Durante o evento, expositores do Ministério do Turismo e da Embratur detalham projetos e ações que devem ajudar a impulsionar o setor de turismo no período pós-pandemia. O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, recorda que a Pasta tem um histórico de participações em feiras e eventos institucionais e promocionais.

“O incentivo à realização de eventos que cumpram protocolos sanitários vem ao encontro das iniciativas necessárias à retomada das atividades do setor do turismo, contribuindo para o seu reaquecimento. E, mais importante ainda, de eventos que se adaptem às ferramentas digitais e virtuais, que são extremamente importantes para a manutenção de inúmeras atividades”.

Expositores apresentam iniciativas já consolidadas, como o Selo Turismo Responsável, e, ainda, o Portal de Investimentos, recentemente lançado e que reúne um portfólio com cerca de 60 projetos em desenvolvimento no turismo brasileiro e que somam investimentos de cerca de R$ 23 bilhões. Outra iniciativa é o programa de Destinos Turísticos Inteligentes no país, que visa criar uma metodologia nacional para transformar cidades brasileiras em destinos inovadores.

O Ministério do Turismo conta ainda com coexpositores de 23 estados e do Distrito Federal, além da Viva Recife, para compartilhar mais sobre os destinos brasileiros. São eles: Acre, Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins.

O turismo interno está muito bem representado pelo Ministério do Turismo do Brasil que traz a presença dos estados brasileiros para o evento. Além dos estados e cidades brasileiras que investiram em visibilidade vindo com seus próprios estandes: Alagoas, Foz do Iguaçu, Ilhabela, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. O evento será um grande encontro com possibilidades profissionais e de negócios”, disse Simon Mayle, diretor do evento.

CORREDORES ECOLÓGICOS

De forma inovadora, nesta edição, o Ministério do Turismo também apresenta três trilhas de longo curso, considerando que o ecoturismo é uma das grandes apostas para impulsionar a retomada do setor no país e em todo o mundo. São Elas: Caminho de Cora Coralina (GO), Trilha Transcarioca (RJ) e o Caminho da Fé (SP). Durante todo o evento, os representantes das unidades estarão disponíveis para conversas.

Inclusive, na última quinta-feira (5), o Ministério do Turismo promoveu um treinamento para agentes de viagens com foco em trilhas de longo curso – corredores ecológicos que podem ser percorridos por visitantes principalmente a pé ou de bicicleta. De forma antecipada, o treinamento “Trilhas do Brasil: pegadas amarelas e pretas que conectam Unidades de Conservação” ocorreu na plataforma online da WTM Latin America.

(Da Redação com Mercado e Eventos)