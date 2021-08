Foz do Iguaçu: PACOTE COMPLETO PARA VISITAR AS CATARATAS DO IGUAÇU POR R$ 1.039

Ninguém duvida que o Brasil é recheado de destinos incríveis de tirar o fôlego, um exemplo são as Cataratas do Iguaçu, que constam na lista das Sete Maravilhas da Natureza do mundo. As fascinantes quedas de água estão localizadas na fronteira com a Argentina, entre o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e o Parque Nacional Iguazú, no território hermano. Para quem deseja visitar o local, o Hotel Urbano (Hurb) anunciou um pacote bastante atrativo.

A oferta, válida a partir de agosto de 2022, inclui hospedagem de cinco ou sete diárias com café da manhã, passagens aéreas, transfer e passeio para as famosas quedas de água. O valor inicia em R$ 1.039, dependendo da quantidade de dias desejados, e deve ter partida de São Paulo (SP) ou do Rio de Janeiro (RJ).

Outra grande vantagem do pacote Hurb é que as datas são flexíveis, sendo possível agendar a viagem para o período entre 1º de agosto de 2022 e 30 de junho de 2023. Além disso, em caso de desistência, o cancelamento é gratuito. O preço é válido para acomodação dupla ou tripla, ou seja, é necessária a compra de, ao menos, dois pacotes (acomodação dupla) para validar o desconto. O pagamento pode ser parcelado no boleto ou no cartão de crédito, em até nove ou 12 parcelas sem juros, respectivamente.

DICA RÁPIDA

Além das famosas cataratas, Foz do Iguaçu conta com outras atrações muito interessantes. Uma delas é o Vale dos Dinossauros, o maior parque desse segmento no Brasil, um passeio para toda a família e o preferido das crianças. Também tem o Dreams Ice Bar, que proporciona uma experiência glacial e traz para o calor subtropical brasileiro a temperatura dos Alpes, Alasca, Canadá e Groenlândia. Outra opção é o maior museu de cera da América Latina, com aproximadamente 100 estátuas moldadas.

Os valores mencionados se referem à data de publicação da matéria e podem sofrer alterações de acordo com os critérios de cada loja. O Metrópoles não comercializa os produtos ou serviços citados.

(Da Redação com Metrópoles)