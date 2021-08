Foz do Iguaçu: PREFEITURA. SUSPEITA DE FRAUDE EM PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

Um possível esquema milionário, operado por um grupo de advogados, estaria acontecendo dentro dentro da prefeitura de Foz do Iguaçu, conforme denúncia recebida pelo IGUASSU News. O esquema envolveria o programa de regularização de imóveis, e aponta como principal nome do núcleo a advogada Elaine Ribeiro de Souza Anderle (foto ao lado), nomeada, sem concurso público pelo prefeito Chico Brasileiro, como chefe de gabinete.

Segundo a denúncia recebida por este portal de notícia, estaria ocorrendo a cobrança de R$ 2.800 por regularização de imóveis do programa oficial do município, regularizações essas, ainda segundo a denúncia, e essas regularizações estariam sendo direcionada para uma empresa ligada a um escritório de Advocacia, da qual a família de Anderle faz parte.

Na primeira etapa do programa da Prefeitura de Foz, aproximadamente mil imóveis estão previstos para serem regularizados, mas o programa está formatado para ser ampliado diante de uma demanda de 9 mil famílias que estão a espera de regularização. Os questionamentos ganharam força durante a discussão de um projeto do prefeito na Câmara Municipal autorizando a implantação do programa.

Conforme alertou naquela oportunidade o vereador Galhardo (Republicanos), o programa fala na escolha de empresa para cuidar da parte de documentação. Para tanto, seria cobrado o valor de R$ 2.800 por imóvel a ser regularizado. Galhardo bateu na tecla defendendo que todo o serviço deve ser gratuito e realizado pelo Fozhabita, como vinha ocorrendo em planos anteriores. Galhardo chegou a pedir vistas do projeto, mas foi voto vencido pela maioria esmagadora que forma a bancada de apoio ao prefeito.

Fio da Meada – Tão logo o projeto foi aprovado, o IGUASSU NEWS passou a receber informações e documentos dando conta de um direcionamento do esquema para um grupo de advogados que estaria “enraizado” no governo Chico Brasileiro, por meio suposta representante para atender aos interesses do grupo de causídicos: Elaine Ribeiro de Souza Anderle, que antes da chefia de gabinete do atual prefeito de Foz, comandava, desde 2018, o Fozhabita (autarquia municipal incumbida da execução das políticas habitacional e fundiária). A advogada também consta hoje como nomeada do prefeito Chico Brasileiro como presidente da Comissão Municipal de Regularização Fundiária prevista no decreto 28.461/2020, recentemente publicado pelo chefe do Poder Executivo local.

Comissão – Também faz parte da comissão de avaliação fundiária, Silvia Aparecida Palandi de Souza, atual diretora superintendente do Fozhabita e que antes também ocupava cargo de confiança no gabinete do prefeito. É essa comissão que analisa os casos e libera documentação para o processo de regularização. Sem essa condição obrigatória de cumprimento, a empresa credenciada não consegue dar andamento a regularização sendo que cada uma rende R$ 2.800.

O vereador Galhardo denunciou em sessão da Câmara que esse valor a ser cobrado pela empresa seria tão somente para “juntar a papelada”. Outra obrigação seria o geoprocessamento das áreas com os terrenos em condições de regularização, porém esse é um serviço que estaria sendo feito pelo sistema do Google Maps. Já o serviço de topografia é feito diretamente pelo Fozhabita, ou seja, a empresa não teria, em tese, custos ou justificativas para cobrar R$ 2.800 de cada família. Antes, esse mesmo serviço, era oferecido gratuitamente ao cidadão pelo Fozhabita.

Apesar de suas ponderações na tribuna da Câmara Municipal, o vereador Galhardo, pelo que se sabe, não teria encaminhado a denúncia ao Ministério Público, como de praxe, quando as denúncias de vereadores não prosperam entrem seus pares no Legislativo. Com uma investigação, o Ministério Público poderá identificar, dentre outras coisas, a ligação da possível ligação de pessoas de confiança do prefeito, dentro e fora do governo municipal, com suposto esquema de liberação dos imóveis, visto que um grupo de advogados de um escritório que leva o sobrenome Anderle (Anderle e Wrobel Advogados Associados) vem oferecendo nas redes sociais serviços de regularização de imóveis. Para as pessoas que precisam, o escritório de advocacia, segundo fontes do IGUASSU News, estaria sendo informado de que “a regularização só sai por meio deles…”.

Não se tem informação se existe algum processo interno na OAB/Foz sobre implicações éticas da possível conduta de seus afiliados do escritório Anderle e Wrobel Advogados Associados.

Relações Antigas – Antes de comandar o Fozhabita, também foi chefe de gabinete de Chico Brasileiro enquanto ele era deputado estadual e, antes disso, assessora o gabinete do atual prefeito, quando o mesmo ainda era vereador. A advogada também comandou por alguns anos a Agência do Trabalhador e advogou no SISMUFI.

VALORES PODEM CHEGAR A R$ 28 MILHÕES

O suposto esquema poderá, em tese, angariar cerca de 28 milhões de reais. Esse serviço poderia ser feito, já que existe um convênio, pelo próprio pessoal do Foz Habita. Poderiam fazer um mutirão de regularizações gratuitamente. “Um valor tão relevante, de 28 milhões, saindo da nossa cidade para um único proprietário de uma empresa de serviços entre escritórios, é no mínimo muito estranho”, disse o vereador Galhardo na tribuna do Legislativo.

O texto divulgado pela prefeitura de Foz do Iguaçu destaca que, “…o Poder Judiciário não cobrará taxa. Os moradores pagarão apenas os custos das documentações e levantamento de dados por parte da empresa conveniada que realizará a formalização”.

