Preocupação: LEGISLADORES DOS EUA PEDEM FIM DA EXPORTAÇÃO DE TECNOLOGIA DE DRONES NORTE-AMERICANA PARA TURQUIA

Os congressistas afirmaram que os veículos aéreos não-tripulados (VANT) Bayraktar, produzidos na Turquia, desestabilizam várias regiões do Cáucaso, do Sul da Ásia, do Mediterrâneo Oriental e outras, e representam uma ameaça para os interesses dos EUA e de seus aliados, pedindo o fim imediato da exportação de tecnologia de drones dos EUA para a Turquia.

Ao mesmo tempo, os políticos norte-americanos ressaltaram o fato de a Turquia ter assinado um contrato de aquisição de drones com a Polônia e o o Paquistão. Os drones têm grande potencial para desestabilizar áreas de conflito no Cáucaso, Sul da Ásia, Leste do Mediterrâneo, Oriente Médio e Norte da África, destacaram os congressistas.

Foi citado o tenente-general Mike Nagata do Exército dos EUA, que disse que os drones turcos são “parte de um desafio muito maior sobre o futuro das relações entre a Turquia, os Estados Unidos e OTAN”.

Os políticos revelam que existem evidências confirmando que os veículos aéreos não tripulados turcos Bayraktar, usados pelo Azerbaijão contra Nagorno-Karabakh no outono passado, tinham peças fabricadas nos EUA ou por subsidiárias ou filiais de empresas americanas, o que seria uma violação das leis de controle de exportação de armas, nas palavras dos congressistas.

“A transferência contínua dessa tecnologia parece violar as leis de controle de exportação de armas e contradiz as sanções do CAARSA [Lei de Contenção dos Adversários da América através de Sanções] que o Congresso impôs contra a Turquia, especialmente contra suas Indústrias da Defesa do Presidente da Turquia”, de acordo com a carta.

Os legisladores solicitaram um briefing do Departamento de Estado sobre a questão dos drones turcos e pediram o fim imediato da exportação de tecnologia de drones norte-americana para a Turquia.

(Da Redação com Sputnik)