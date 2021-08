Pandemia: BRASIL REGISTRA MENOR MÉDIA MÓVEL DIÁRIA DE CASOS DE COVID EM 2021

O Brasil registrou 1.148 mortes e 39.982 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados foram atualizados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quinta-feira (12).

A média móvel de novos casos ficou em 31.211 nesta quinta-feira, apontando o menor índice desde 24 de novembro de 2020, quando o país registrou 29.564 em média móvel de casos. A média revela o índice de contaminações por Covid-19 referentes aos últimos sete dias.

Com a atualização dos números, o país já soma 566.896 mortes e 20.285.067 de casos do novo coronavírus registrados desde o início da pandemia, em março de 2020.

Dentre os estados brasileiros, sete já ultrapassaram a marca de 1 milhão de contaminados pela doença: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina e o Rio de Janeiro.

São Paulo é o estado com mais vítimas do novo coronavírus, são 4 milhões de contaminações e 141 mil óbitos registrados.

FIOCRUZ ALERTA PARA AUMENTO NAS MORTES POR COVID-19

Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Acre apresentam possível crescimento no npumero de mortes e casos do cornavírus pela primeira primeira vez desde março de 2021, pico da segunda onda no Brasil. O levantamento foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) entre os dias 25 e 31 de julho. A conclusão veio do deslocamento da curva da pandemia e a interrupção na tendência de queda.

O Boletim InfoGripe indicou que o Rio de Janeiro, estado com o maior número de casos da variante Delta, apresenta sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo e moderado na tendência de curto prazo.

