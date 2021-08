Coluna Caio Gottlieb: QUANDO A JUSTIÇA É IGUAL PARA TODOS

Sem chamar muita atenção, até porque notícias do gênero já viraram rotina, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal anulou a Operação E$quema S (o cifrão foi bem sacado), deflagrada no ano passado no âmbito da Lava Jato do Rio de Janeiro contra 27 advogados acusados de receber ao menos 151 milhões de reais que teriam sido desviados da Federação do Comércio do estado e de entidades do Sistema S.