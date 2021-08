Forças Israelenses: ISRAEL ABATE DRONE PROVENIENTE DO LÍBANO EM MEIO À TENSÃO COM HEZBOLLAH

De acordo com o jornal Haaretz, as forças israelenses abateram um drone do grupo libanês Hezbollah na quarta-feira (11), depois que o mesmo cruzou o espaço aéreo israelense.

O Exército de Israel informou que o veículo aéreo não tripulado foi monitorado pelas forças do país a partir do momento em que ingressou no espaço aéreo nas Colinas de Golã.

“Vamos continuar operando para prevenir qualquer tentativa de violação da soberania israelense”, declarou o Exército de Israel.

O incidente veio em um momento de maior tensão entre Israel e seu vizinho do norte, o Líbano. Recentemente, o Hezbollah disparou dezenas de foguetes contra Israel após os militares israelenses atingirem alvos no sul do Líbano na noite de quarta-feira (4).

Na sexta-feira (6), Israel e o Líbano registraram novas tensões na fronteira, após o Hezbollah ter lançado 19 foguetes contra o território israelense.

Desses projéteis, três acabaram por cair em solo libanês, enquanto os restantes 16 atingiram Israel, que apenas conseguiu interceptar dez deles com o seu sistema de defesa Cúpula de Ferro.

No sábado (7), o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse que, embora o grupo tenha optado por responder aos ataques aéreos israelenses em campo aberto (zonas despovoadas), poderia escalar suas ações no futuro.

Nasrallah afirmou que Tel Aviv não pode contar com a crise no Líbano e achar que, por conta da instabilidade socioeconômica, o grupo não responderá a possíveis ataques.

(Da Redação com Sputnik)