Foz do Iguaçu: CONHEÇA AS 10 NOVAS LOJAS DO SHOPPING CATUAÍ PALLADIUM COM INAUGURAÇÃO ATÉ NOVEMBRO

Foz do Iguaçu se anima com a retomada da economia e do turismo na cidade. De acordo com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), neste mês de agosto, o aeroporto da cidade irá operar com pelo menos 660 voos, número próximo do período pré-pandemia. Em julho deste ano, aproximadamente 57 mil pessoas visitaram o Parque Nacional do Iguaçu – procura 104,83% maior em comparação ao mês anterior, segundo dados do Grupo Cataratas.

Um dos impactos positivos desta retomada gradativa são as 10 novas operações já confirmadas que o Catuaí Palladium receberá ainda este ano. Para a superintendente do shopping, Daiane Ashidate, as novas lojas são grandes atrativos que chegam no 5º ano do empreendimento, somadas às demais 16 lojas inauguradas nos últimos meses. “Faz parte do processo de maturação do mall, que mesmo diante ao grande desafio da pandemia, proporciona oportunidades diferenciadas aos empresários, atrai novos negócios, gera empregos e contribui para a movimentação da economia”, afirma a gestora.

Além das novidades, o Catuaí Palladium celebrou nos últimos meses a abertura de 16 novas marcas: A Página Livrarias, Alisson Acosta Exclusive Salon, Asmar’s Doceria Árabe, C&A, Cellshop Duty Free, Claro, Conforto da Pele, Falls Café, Havanna Cafeteria, Kami Sushi, Lond Woman, Markdown, Nuestra Casa, Pandora, Studio da Beleza e Tapetes Schmitz.

NOVAS OPÇÕES EM GASTRONOMIA

No mix de alimentação inaugurarão 3 gigantes do mercado: destaque para o KFC, uma das maiores redes de frango frito do mundo; All Badawi, especializado em gastronomia árabe, do Grupo Beduínos – há mais de duas décadas no ramo, apresentará um cardápio sofisticado com os tradicionais sabores árabes em um belo restaurante privativo. Além disso, o empreendimento também receberá um renomado restaurante internacional inglês, previsto para novembro.

SERVIÇOS E FACILIDADES

Em serviços, a Construtora Wirtti, com expertise no segmento imobiliário, lança o projeto Grande Rio Resort Residence, com mais de 60 apartamentos de alto padrão, e expõe a novidade no mall. Aos apaixonados por pets, a Casa do Criador atenderá desde banho e tosa, até linhas completas de acessórios para os bichinhos, e desembarcará na área de serviços do shopping em uma loja de aproximadamente 100 m².

CENTRO DE FREE SHOPS

Outra grande novidade é a chegada de um novo duty free com mais de 1.200 m² e destaque para produtos orientais. O segundo free shop do empreendimento trabalhará com um mix especializado em artigos para o lar, decoração, alimentos e bebidas, papelaria, maquiagem e cosméticos; complementando, ao lado da Cellshop Duty Free, as lojas francas dentro do Shopping Catuaí Palladium.

NOVIDADES EM MODA

Referência quando o assunto é vestuário, o shopping reforça o segmento: receberá em breve a Lupo, que há 90 anos faz história com mais de 400 unidades no mundo todo. Já a Código Girls é uma franquia focada no público teen feminino, e trará produtos diferenciados entre roupas, calçados, acessórios e cosméticos para as meninas.

Em moda masculina, a nova opção será a JCanedo, com experiência de mais de duas décadas no varejo, vestindo homens com estilo e elegância. Enquanto a Mellizos Shoes, de calçados femininos, oferecerá marcas que são desejo das mulheres, como Schutz, Uza, Luiza Barcelos, Anacapri e Luz da Lua. As datas oficiais de inauguração das novas lojas serão divulgadas em breve nas mídias sociais do shopping: @catuaipalladium.

Inaugurado em 10 de junho de 2016, em Foz do Iguaçu (PR), na Avenida das Cataratas, principal corredor turístico da região, o Catuaí Palladium é um dos maiores shoppings do Estado, com 90 mil m² de área construída.

