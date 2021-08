Novidade: SAMSUNG LANÇA GALAXY Z FLIP 3 COM TELA MAIOR E RESISTENTE À ÁGUA

Para a alegria dos fãs da sul-coreana, um dos lançamentos mais aguardados foi finalmente anunciado oficialmente: o Galaxy Z Flip 3.

Ao contrário do Galaxy Fold 3, também anunciado hoje, o Flip 3 é dobrável para diminuir de tamanho, ficando como um pequeno quadrado.

ESPECIFICAÇÕES

O modelo flip conta com duas telas Dynamic AMOLED, uma externa de 1,9″ para quando o celular estiver fechado e outra interna de 6,7″ com resolução FHD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Ambas com Corning Gorilla Glass Victus. Para mais segurança, o modelo também chega com IPX8 de proteção contra água.

Com processador Snapdragon 888 da Qualcomm, o modelo contará com versões de 256 ou 512 GB armazenamento interno, memória RAM de 8 GB e bateria de 3.300 mAh. Em relação às câmeras, o conjunto conta com uma lente principal e grande-angular de 12 MP, além de uma frontal de 10 MP.

Os clientes que adoram modelos com diferentes cores já podem comemorar, serão sete cores disponíveis: creme, verde, lavanda, preto, cinza, branco e rosa. Vale ressaltar que o celular vem com Android 11, conectividade 5G e sensor de digitais.

DISPONIBILIDADE

O Galaxy Z Flip 3 será comercializado a partir do dia 27 de agosto, nos Estados Unidos, Coreia do Sul e na Europa, por US$ 999.99 (aproximadamente R$ 5.300, na conversão atual). Ainda não há previsão no Brasil.

(Da Redação com TecMundo)