Pandemia: SAÚDE AMPLIA VACINAÇÃO CONTRA A COVID PARA PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS

A Secretaria Municipal da Saúde ampliou a faixa etária da vacinação contra a Covid-19 e começará a aplicar a primeira dose em pessoas com 18 anos ou mais. O agendamento está liberado no site da prefeitura (http://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/) ou pelo aplicativo Saúde Cidadã.

A vacinação acontecerá neste sábado (14), das 8h às 14 horas, nas 29 Unidades Básicas de Saúde. De acordo com a secretária de saúde, Rosa Maria Jerônymo, serão disponibilizadas 5.568 doses para esta população – 192 doses por unidades.

“Estamos conseguindo avançar graças ao recebimento do lote extra, com mais de 20 mil doses, que nos possibilitou ampliar a faixa etária ao longo desta semana. Com a chegada de novas doses, seguiremos vacinando esta população e aqueles que por ventura ainda não receberam a primeira dose”, comentou. Este foi o segundo lote extra entregue pelo Governo do Estado, via Ministério da Saúde, ao município. O primeiro, com mais de 37 mil doses, foi enviado no dia 16 de julho.

Segundo a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Adriana Izuka, cerca de 19 mil pessoas de 18 a 25 anos precisam receber a vacina. “Chegamos a 82% de cobertura da primeira dose entre a população de 25 a 29 anos e temos mais de 50% com a população de 20 a 24 anos, o que deve aumentar ainda nesta sexta-feira, com a aplicação de mais de 5 mil doses”, explicou.

DOCUMENTOS

Para receber a vacinação, é necessário levar um documento oficial com foto, CPF, cartão SUS (quando possuir) e um comprovante de residência. Pessoas que tiverem alguma dificuldade com o agendamento podem acionar a Central de Atendimento: 2105-1105/1106/1120.

Foz do Iguaçu já tem 173.672 pessoas vacinadas com a primeira dose, o que representa 91,2% da população adulta acima de 18 anos. Receberam a segunda dose 31,7% da população.

(Da Redação com AMN)