Preso na Fronteira: POLÍCIA FEDERAL PRENDE EM FOZ DO IGUAÇU ARGENTINO FORAGIDO DA JUSTIÇA

Na manhã desta sexta-feira (13), policiais federais prenderam um argentino que se encontrava foragido da Justiça da Argentina.

O indivíduo foi condenado pela Justiça Argentina por “coação agravada pelo uso de arma de fogo, transporte de arma de guerra em concurso real e desobediência judicial em concurso real”, cometido em 26/10/2016.

Ele encontrava-se foragido na cidade de Foz do Iguaçu e foi localizado pelos policiais federais após seu nome integrar a lista de foragidos da Interpol. Após a expedição do mandado de prisão pelo STF, os policiais federais deram cumprimento na manhã de sexta, levando para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a realização dos procedimentos legais e posterior extradição para a Argentina.

(Da Redação com Assessoria PF)