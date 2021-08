Transferir o Histórico: WHATSAPP GANHA TRANSFERÊNCIA DE CONVERSAS ENTRE ANDROID E IPHONE

O anúncio, feito nesta quarta-feira (11) durante o Galaxy Unpacked, confirma que o novo recurso permitirá transferir chats, imagens, vídeos, figurinhas, áudios e mais de um sistema operacional para o outro.

Com a novidade, os usuários poderão, sempre que quiser, transferir o histórico do WhatsApp entre os sistemas operacionais. Isso pode ser útil para realizar a importação do conteúdo na hora de trocar de celular e SO, como saindo do Android para o iOS ou vice-versa.

De início, o recurso será limitado e estará disponível apenas para usuários do Android, que poderão transferir os seus históricos de um iPhone. Posteriormente, garante o mensageiro, será possível fazer o caminho inverso: transferir mensagens do sistema do Google para o da Apple.

PRIMEIROS CELULARES COMPATÍVEIS

Como o anúncio foi realizado durante o evento da nova linha de dobráveis da sul-coreana, os celulares da marca sairão na frente. Os primeiros modelos compatíveis serão os novos dobráveis Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Nas “próximas semanas”, garante o WhatsApp, usuários de dispositivos Samsung com o Android 10 ou superior também poderão usar o recurso.

O WhatsApp também aproveitou a ocasião para alfinetar o Telegram, citando o histórico em nuvem do rival. “Suas mensagens do WhatsApp pertencem a você. É por isso que elas são armazenadas no seu telefone por padrão e não são acessíveis na nuvem como em muitos outros serviços de mensagens”, disse Sandeep Paruchuri, Gerente de Produto no WhatsApp.

Vale lembrar que, recentemente, o WhatsApp iniciou os testes com a função multiplataforma para o mensageiro. Com ela, os usuários podem acessar as suas conversas em até quatro dispositivos diferentes sem a necessidade de manter o celular ligado e conectado à internet. O WhatsApp confirmou ao TecMundo que os dois recursos “não estão relacionados”.

COMO É FEITA A TRANSFERÊNCIA DE WHATSAPP

Segundo a plataforma, não existe limite de tamanho para a migração de histórico entre celulares. No entanto, “o novo aparelho do usuário deve ter capacidade de armazenamento suficiente para comportar os conteúdos migrados.” Também não há um limite de migração do histórico por dia, por exemplo.

Para realizar a transferência de chats para um outro aparelho, é preciso que o usuário utilize um cabo conector entre eles. No caso da Samsung, é utilizado o aplicativo Smart Switch. Quando o usuário iniciar a migração de um celular para o outro, o novo dispositivo pedirá para escanear um código QR, que deverá validar a exportação.

Assim, quando o usuário iniciar o WhatsApp no novo celular, contará com o material do antigo para ser importado. O WhatsApp também reforça que as mensagens não são enviadas à plataforma e que, em caso de tentativa de roubo de mensagens, um agente externo “precisaria de acesso aos dois aparelhos (novo e velho) e da capacidade de validar a mensagem de registro no novo aparelho.”

Ainda não foi divulgada uma data para o lançamento da função que permitirá transferir históricos do WhatsApp de um celular Android para um iPhone. Também não há detalhes de quando a função estará disponível para outros aparelhos, mas a empresa garante que “está trabalhando para tornar esse recurso disponível para todos os seus usuários ao redor do mundo”.

Sobre a exclusividade da Samsung no lançamento, o mensageiro garante que não há uma parceria comercial. “O WhatsApp optou por lançar esse recurso assim que estivesse pronto, pois acredita que as pessoas querem utilizá-lo em breve.”

(Da Redação com Tec Mundo)