Foz do Iguaçu: FERIADOS PROLONGADOS VÃO AMPLIAR VISITAÇÃO EM FOZ

A retomada do turismo em Foz do Iguaçu terá um reforço considerável até o final deste segundo semestre. Isso porque o calendário, de setembro até dezembro, tem seis feriados prolongados, que permitem os turistas esticar as viagens de lazer ou de eventos. Nestas datas que podem casar com finais de semanas, os atrativos turísticos e meios de hospedagens devem registrar o pico de movimentação no período.

Os melhores “feriadões” são aqueles marcados na quinta ou sexta-feira ou na segunda ou terça-feira, permitindo aos visitantes a permanência por mais dois dias. Em Foz do Iguaçu, a gastronomia, hospedagem e atrativos aproveitaram os últimos meses para ampliar e melhorar as estruturas.

A sequência de datas especiais coincide com o avanço da vacinação contra a covid em Foz e nos grandes centros urbanos do país. A lista dos feriados prolongados começa em 7 de setembro, dia da Independência, uma terça-feira.

Em outubro tem o feriado do dia 12 Nossa Senhora Aparecida e Dia da Criança, também uma terça-feira, assim como o Dia de Finados, 2 de novembro. Este ano, a Proclamação da República (15 de novembro) será numa segunda-feira.

A terceira data especial de novembro será o Dia da Consciência Negra (20) num sábado. A data é declarada feriado em diversos estados. No Paraná, isso ocorre em Guarapuava em Londrina. O Natal, sexto feriadão do segundo semestre do ano, também cairá num sábado.

PREPARATIVOS

O turismo aguarda uma grande movimentação de visitantes já no primeiro feriadão. O Dia da Independência, que permite emendar de 4 a 7 de setembro, será o primeiro após a fase de queda nos números da pandemia no Brasil.

Os hotéis, atrativos turísticos, operadoras, lojas comerciais, bares e restaurantes preparam estruturas e mão de obra para receber visitantes de diversas partes do país, principalmente por via rodoviária.

O setor de reservas dos hotéis e resorts já vem recebendo consultas e confirmações de diárias para o período. O último decreto municipal liberou os meios de hospedagem para 100% de ocupação. “As melhorias no parque hoteleiro de Foz não pararam”, disse o presidente do Sindhotéis, Neuso Rafagnin.

“Ele ficou mais moderno, capacitou os colaboradores e ganhou novos meios de hospedagem com investimentos pesados na hotelaria de luxo e executiva”, ressaltou.

A gerente-geral do Vivaz Cataratas Hotel Resort, Luiza Andrade, espera chegar a 80% de ocupação dos 170 apartamentos. O hotel na Rodovia das Cataratas e é um dos mais luxuosos do destino. “O Vivaz Cataratas está se preparando para isso, com entretenimento, com muito lazer, envolvendo a natureza. No período do feriado teremos banda de música na piscina, muita recreação e uma programação bacana para as crianças”, informou.

TURISMO DE COMPRAS

No setor, o visitante conta com opções em Ciudad Del Este (Paraguai), com enorme variedade de produtos importados. Na travessia da Ponte da Amizade não é exigido comprovante de imunização. A vacinação o país está avançada e a cota de compras é de US$ 500.

Outra opção para compra de importados está nos dois duty-free – no Shopping JL Cataratas (centro) e no Shopping Catuaí Palladium, na Avenida das Cataratas. Ambos têm produtos com garantias, incluindo bebidas, perfumes, eletrônicos, informática, make-up, vestuários, entre outros ítens.

Os turistas podem comprar até US$ 300 por CPF em produtos importados com isenção de impostos. O valor não interfere na cota de mais US$ 500 que pode ser utilizada para compras no Paraguai, em Ciudad del Este.

MAIS ATRAENTES

Os principais atrativos turísticos, incluindo Cataratas do Iguaçu, Marco das Três Fronteiras e Usina Itaipu, vão recepcionar os visitantes com incremento na logística e mais funcionários, sem abrir mão das medidas sanitárias que o momento exige. A cidade tem mais de 93% da população adulta vacinada.

Dois atrativos turísticos criados recentemente ampliam as opções para os visitantes. O Movie Cars, na Rodovia das Cataratas, tem 24 cenários e mais de 40 veículos caracterizados do cinema e do show business.

O gerente comercial Guilherme Tell está confiante com o feriado da Independência. “As perspectivas são muito boas para o feriadão. Inclusive estaremos recebendo turistas na segunda-feira, 6 de setembro, véspera do feriado e dia que normalmente estamos fechados para manutenção”, informou.

(Da Redação com AMN)