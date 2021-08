Foz do Iguaçu: PESCADORES APRESENTAM REIVINDICAÇÕES A SECRETÁRIO NACIONAL DA PESCA E AQUICULTURA

Em visita a Foz do Iguaçu na sexta-feira (14), o secretário nacional da Pesca e Aquicultura, Jorge Steif, ouviu as demandas de pescadores da região na sede do Sindicato Rural.

O secretário municipal de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário, João Pereira dos Santos, participou do encontro e comprometeu-se em reunir as reivindições dos produtores e encaminhá-las ao governo federal.

Uma das demandas apresentadas pelos pescadores foi em relação ao seguro defeso, benefício concedido aos pescadores profissionais artesanais no período de preservação das espécies. Em Foz do Iguaçu, existem cerca de 60 pescadores que vivem exclusivamente da atividade, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário.

Esses pescadores são apoiados pela Prefeitura de Foz do Iguaçu com orientações e também com a aquisição da produção pelo Programa de Aquisição de Alimentos, iniciativa em parceria com o governo federal. Os pescados são adquiridos pelo Banco de Alimentos, que repassa as doações para famílias de baixa renda e entidades do município.

“Damos este suporte aos pescadores por meio do programa de Aquisição de Alimentos e agora também faremos essa ponte com o governo federal, conforme combinado com o secretário Jorge Steif. Nosso objetivo é lutar para que as demandas dos produtores de Foz sejam atendidas”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário, João Pereira dos Santos.

(Da Redação com AMN)