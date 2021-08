Frontera: ARGENTINA. ALBERTO FERNÁNDEZ EN IGUAZÚ: «HAY QUE ENCENDER LA MÁQUINA DEL TURISMO»

«Estamos en un Parque Nacional único en el mundo. Fabiola estuvo con su madre y sus hermanas no hace mucho tiempo atrás en este hotel y me decía: ‘Vos tenes que ver cómo se ven las Cataratas’. Yo decía, ‘está exagerando’, como ella quiere mucho a Misiones, dije está exagerando, me debe estar macaneando», contó entre risas el Presidente mientras la transmisión oficial ponía en pantalla a la primera dama, con barbijo, en la primera fila del auditorio.

«Ahora que me doy vuelta y veo las Cataratas, qué privilegio increíble tiene este lugar, que lugar maravilloso tenemos los argentinos y qué maravilla para el mundo», añadió desde un salón del hotel Gran Meliá Iguazú.

CÓMO ES EL PLAN PREVIAJE 2

Los créditos podrán utilizarse desde noviembre de este año hasta diciembre de 2022, incluirán la devolución por la mitad de los gastos realizados en agencias de viaje, alojamientos, transporte, y otros servicios turísticos como centros de ski, bodegas y espectáculos artísticos, además del alquiler de vehículos.

En tanto, el período para hacer las compras anticipadas se inicia este mes y se extenderá hasta diciembre próximo.

El programa se oficializó el viernes mediante la Resolución 305/2021 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, quien acompañará al Presidente en el acto de este mediodía.

Serán alcanzadas por el programa las compras anticipadas realizadas ante prestadores turísticos inscriptos y debidamente facturadas, realizadas desde el 12 de agosto hasta el 31 de agosto de 2021 de servicios a ser brindados dentro del territorio nacional y usufructuados a partir del 1° de noviembre de 2021.

Asimismo, abarca a compras anticipadas realizadas desde el 1° de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2021 de servicios turísticos a ser brindados dentro del territorio nacional y usufructuados a partir del 1° de diciembre de 2021; compras anticipadas realizadas desde el 1° de octubre hasta el 31 de octubre de 2021 para utilizar a partir del 1° de enero de 2022; y compras anticipadas realizadas desde el 1° de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021 para usar a partir del 1° de febrero de 2022.

Afiche. Así difunde el gobierno la segunda edición del programa «Previaje» para fomentar el turismo.

Los cupones de crédito estarán disponibles para su utilización a partir del mes de prestación de él/los servicio/s adquirido/s y hasta el 31 de diciembre de 2022, y serán acreditados y utilizados a través de la tarjeta de pago precargada («TTNE») del Banco Nación, en su modalidad física o electrónica, a elección del/la beneficiario/a.

El saldo acreditado en concepto de beneficio es personal e intransferible, no podrá extraerse en efectivo y sólo podrá ser utilizado mediante terminales POS y/o lectura de códigos QR.

(Sala de Prensa con El Independiente Iguazu)