CONFIAR E ESPERAR EM DEUS!

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra” (2 Timóteo 3:16-17).

Por que não recebemos resposta de certas perguntas que fazemos em oração???

Deus nos ama e Ele tem grandes planos para cada um de nós. Ele quer fazer coisas grandiosas por meio de nós, assim como Ele fez através de Jesus. Devemos ter a coragem de dar glória a Deus quando Ele silencia. É nessas horas que deveríamos nos agarrar com mais firmeza na convicção de que quando Deus se cala é porque Ele nos ama! Não importa que não consigamos entender o Seu amor. Um dia vamos entendê-lo.

Quando virmos a Jesus como Ele é, todas as nossas perguntas e questionamentos serão satisfeitos. Quando O virmos como Ele é, cobriremos nosso rosto com as mãos e nos prostraremos diante d’Ele em adoração, dizendo: Senhor, eu nem imaginava como Tu eras tão bom para comigo! Perdoa meus questionamentos rebeldes e minhas súplicas insistentes.

Aquilo que o Senhor Jesus disse realmente se cumprirá: “Naquele dia nada me perguntareis.” Dobre seus joelhos e não fique perguntando por que e para quê. Certas perguntas você nunca poderá responder a fundo, pois a resposta se encontra guardada no amor insondável e especial do Senhor para com você.

E não nos esqueçamos: A palavra de Deus, a Bíblia, é o alicerce da vida cristã, devemos estudar a Palavra de Deus para adquirir sabedoria e conhecimento que vem do alto!

OREMOS:

Senhor Deus, obrigado pela Sua fidelidade, pelo Seu amor, e pelas Suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Sei que o Senhor ouve todas minhas orações e responde todas elas, mas eu entendo que minhas orações, para o meu próprio bem, precisam ser respondidas no devido tempo e não conforme a minha vontade. Por isso perdoa-me se as vezes tenho ficado ansioso e não tenho tido paciência de esperar o tempo do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.

(Com Devocional Diário)