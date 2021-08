Foz do Iguaçu: CIDADE ALCANÇA 96% DA POPULAÇÃO ADULTA VACINADA

A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu disponibilizou, neste sábado (14), 5.568 doses de vacina contra a covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais.

A aplicação das doses no sábado permitiu que Foz do Iguaçu alcançasse 96% da população adulta (acima de 18 anos) vacinada com pelo menos a primeira dose. A ampliação da faixa etária foi possível a partir do recebimento do segundo lote extra de vacinas para a região de fronteira do Paraná na última semana, desta vez com 20.532 doses.

Já na quarta-feira (11), a campanha de imunização foi ampliada para pessoas de 20 anos ou mais.

Em relação à segunda dose, Foz do Iguaçu atualmente tem 32,2% da população imunizada. Segundo a secretária, a expectativa é chegar até o final do mês de agosto aos 40%.

POPULAÇÃO

A Secretaria de Saúde tem trabalhado na campanha de imunização com dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), mais atualizados do que os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que são determinantes pelo Ministério da Saúde para a distribuição das doses aos estados.

A alta demanda e a grande circulação de pessoas na fronteira foram argumentos do prefeito Chico Brasileiro e da secretária em prol do envio dos lotes extras de vacinas.

BALANÇO

De acordo com o Painel da Vacinação da Secretaria de Saúde, até sábado (14) Foz do Iguaçu recebeu 263.508 doses, das quais 247.046 já foram aplicadas. Ao todo, 183.271 pessoas receberam a primeira dose, e 7.048 pessoas já tomaram as duas doses.

(Da Redação com AMN)