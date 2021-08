Foz do Iguaçu: IAT DA CIDADE DOA ALIMENTOS E RAÇÃO ARRECADADOS EM TROCA DE MUDAS NATIVAS

O Escritório Regional do Instituto Água e Terra (IAT) em Foz do Iguaçu distribuiu nesta quinta-feira (12) os donativos arrecadados em ação solidária, como parte do Programa Paraná Mais Verde, com doação de mudas nativas em troca de doações para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

O IAT é vinculado à Secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest). Ao todo, o órgão já promoveu a ação em dez municípios com a distribuição de 20.210 mudas de espécies nativas. A ação terminou neste sábado (14), em Campo Mourão.

De acordo com o diretor-presidente do IAT, Everton Souza, a iniciativa é uma atividade social e dentro da política de educação do Programa Paraná Mais Verde. “A ação chama a atenção das pessoas que querem ajudar a quem precisa, especialmente neste momento de pandemia onde muitas pessoas perderam renda e precisam de alimentos e, ao mesmo tempo, desperta a consciência da população para a importância de plantar uma árvore”, disse.

As mudas distribuídas são oriundas dos 21 Viveiros Florestais do IAT em todo o Estado, com capacidade de produção de 2,5 milhões de mudas de espécies nativas, inclusive ameaçadas de extinção, como araucária, imbuia e peroba-rosa.

“As mudas são entregues já prontas e com qualidade para que possam vingar e atingir a maturidade, produzindo frutos e servindo também de alimentos à fauna nativa do Estado”, acrescentou Souza.

DOAÇÕES

Com 2.746 mudas nativas frutíferas entregues em Foz do Iguaçu, a ação arrecadou 341 quilos de alimentos e 83 quilos de ração. Os alimentos foram distribuídos com apoio da Secretaria de Ação Social do município, que os destinou à Associação Cristã de Deficientes Físicos. A instituição atende 120 alunos e suas famílias.

Já a ração foi encaminhada à Associação Internacional Vida Animal, organização não governamental que recolhe animais domésticos – cães e gatos – vítimas de maus-tratos, abandono e acidentes. “Consideramos missão cumprida, uma vez que concluímos as doações. Uma campanha excelente do nosso órgão ambiental”, disse o chefe substituto do IAT de Foz do Iguaçu, Jeferson Luiz Lira.

Em todo o Estado foram doados 16.349 quilos de alimentos, 2.161 quilos de ração, 4.853 peças de roupas, 33 cobertores e lençóis e 82 pares de calçados.

MAIS MUDAS

O escritório do IAT em Foz do Iguaçu também destinou outras 1.514 mudas de árvores nativas ao Horto Municipal.

