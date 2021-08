Foz do Iguaçu: PREFEITO DESTACA APOIO DO ESTADO PARA CIRURGIAS ELETIVAS

O prefeito Chico Brasileiro disse neste sábado, 14, que há um esforço das secretarias municipal e estadual de Saúde para retomar as cirurgias eletivas – aquelas que não são urgentes ou de emergência – suspensas há mais de um ano devido à pandemia da covid-19. A meta, segundo Brasileiro, é realizar pelo menos 300 procedimentos mensais.

Chico Brasileiro adiantou que a Secretaria de Saúde vai buscar realizar as cirurgias em Foz do Iguaçu, evitando o deslocamento dos pacientes para outros centros.

PARCERIA

Chico Brasileiro destacou a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e o empenho das equipes no recadastramento dos pacientes que estavam na fila das cirurgias. O prefeito disse que a atualização deste cadastro mostra ainda que o sistema público de saúde atende moradores de outras cidades e que muitos deles moram no Paraguai.

São mais de 420 mil pessoas cadastradas no SUS e a cidade tem pouco mais de 258 mil moradores. Os indicadores mostram que muitos brasileiros moram no Paraguai, mas conseguem comprovação de endereço em Foz porque têm familiares, amigos ou uma segunda residência na cidade.

(Da Redação com AMN)