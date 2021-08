Futebol Internacional: MORRE AOS 75 ANOS GERD MÜLLER, HISTÓRICO ATACANTE DA ALEMANHA

O mundo do futebol se despede de um dos maiores nomes que o esporte conheceu no século XX. Gerd Müller, histórico atacante do Bayern de Munique e da seleção alemã, morreu na manhã deste domingo. O ex-jogador sofria com Alzheimer nos últimos anos de sua vida.

“A notícia da morte de Gerd Müller nos afeta profundamente. Ele é uma das maiores lendas da história do Bayern, suas conquistas são incomparáveis e farão parte da história do clube e do futebol alemão. Como jogador e pessoa, Müller representa como nenhum outro o Bayern e seu desenvolvimento como um dos maiores times do mundo”, disse Olvier Kahn, CEO da equipe bávara.

Segundo os dados do clube alemão, o centroavante anotou 566 gols em 607 partidas oficiais, sendo 365 pela Bundesliga. Até hoje, ninguém superou os números de Müller no Campeonato Alemão, competição em que se sagrou artilheiro por sete temporadas.

Além das conquistas com o Bayern de Munique, que incluem três Champions League e quatro Bundesligas, o atacante também participou dos triunfos da Alemanha na Eurocopa de 1972 e da Copa do Mundo de 1974.

Na última temporada do Campeonato Alemão, Robert Lewandowski, atual centroavante do Bayern de Munique, conseguiu quebrar um recorde do histórico atacante. O polonês anotou 41 tentos e se tornou o maior goleador em uma única temporada da Bundesliga. Muller havia marcado 40 gols em em 1971/1972.

(Da Redação com LANCE)