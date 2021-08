Paraná: HOMEM É ASSASSINADO A TIROS DENTRO DE HOSPITAL

Um homem foi assassinado em um hospital em Sarandi, na região norte do Paraná, na tarde deste domingo (15). Diego Henrique Valentim estava internado desde a última quarta-feira na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), após ser baleado em um mercado.

De acordo com a Guarda Municipal, que prestou apoio no local da ocorrência, os criminosos chegaram em um carro prata, invadiram o hospital armados, renderam dois funcionários e subiram para a unidade que a vítima se encontrava.