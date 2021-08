Tragédia: NÚMERO DE MORTOS APÓS TERREMOTO NO HAITI SOBE PARA 724

Pelo menos 724 pessoas morreram no poderoso terremoto que abalou o Haiti, disseram as autoridades neste domingo (15), atualizando o número de vítimas da catástrofe. Outras 2.800 pessoas ficaram feridas no tremor de magnitude 7,2 que ocorreu na manhã de sábado, informou a agência de proteção civil do país.

Outro terremoto atingiu o país na noite do mesmo dia, sobretudo na cidade de Jacmel, com magnitude moderada de 5,8, segundo informações do EMSC, o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo.

No sábado, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu comunicado prestando solidariedade ao povo haitiano e informou que ainda não há registro de brasileiros vítimas do tremor.

O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, classificou a situação do país como “dramática” e declarou estado de emergência. Em uma mensagem publicada no Twitter, o premiê clamou pelo “espírito de solidariedade e compromisso de todos os haitianos”, para enfrentar “esta situação dramática que vivemos atualmente.”

(Da Redação com R7)