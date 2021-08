Coluna Caio Gottlieb: UNIPRIME: FUSÃO À VISTA

Confirmando rumores que já corriam há alguns dias entre os associados, a notícia veio a público no fim de semana com a divulgação do edital de convocação da assembleia digital conjunta que irá oficializar a operação.

Mas o fato não deixa de ser uma grande surpresa, em se considerando que são as duas principais singulares do sistema Uniprime e possuem, pelo que se sabe, bases patrimoniais sólidas.

Especula-se, então, que o movimento de unificação pode estar ligado a uma mudança de estratégia ou, ainda, ser uma resposta à chegada na região da gigante Unicred, terceira maior cooperativa financeira do país, que atua no mesmo nicho de mercado.

Em publicação nas redes sociais, a Alliance se refere à reunião, marcada para a próxima sexta-feira (20), como um “momento de atualização sobre os próximos passos e construção de um novo olhar para o futuro.”

Ainda não se conhecem todos os detalhes da negociação, nem como ficará a gestão da nova estrutura, que deve ser anunciada e aprovada na assembleia.

Tendo em vista, porém, a disparidade de tamanho entre ambas as instituições, supõe-se que os rumos serão ditados do norte do estado.

