Aeroporto de Cabul: A FUGA DE 640 AFEGÃOS A BORDO DE UM AVIÃO

Um avião de carga militar da Força Aérea dos EUA transportou 640 afegãos do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, para o Catar no domingo, em um dos voos mais movimentados já realizados neste tipo de transporte. Conforme revelado pelo site Defense One, especializado em informações sobre defesa e segurança dos EUA, um Boeing C-17 Globemaster III da base de Dellaware (EUA) com o nome de Reach 871 decolou com centenas de cidadãos que tentavam deixar o país após a chegada do Talibã e a saída do presidente afegão, Ashraf Ghani. As pessoas embarcaram no avião na pista e entraram pela rampa da cauda. Apesar da carga, os pilotos do C-17 decidiram decolar.

Conversas de controladores de tráfego aéreo transmitidas pela publicação Forbes revelam que os militares encarregados do transporte estimaram o número de passageiros a bordo do C-17 em cerca de 800. De acordo com a revista, o modelo de avião da Boeing teria capacidade para acomodar 134 soldados com seus equipamentos, embora pudesse aguentar uma carga de 800 pessoas.

Na foto publicada pela Defense One, dezenas de afegãos, principalmente homens, mas também mulheres e crianças, são vistos sentados no chão do avião ocupando todo o espaço. Um funcionário norte-americano consultado por este site conseguiu estimar que 640 passageiros voaram no Reach 871 para a base de Al Udeid, a sudoeste de Doha, no Catar.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira por um porta-voz militar do Comando Central dos EUA: “O número incomum de passageiros a bordo deste avião que deixou o HKIA [Aeroporto Internacional Hamid Karzai] naquela noite foi o resultado de um ambiente de segurança ativo que exigia uma rápida tomada de decisões por parte da tripulação, o que, em última instância, garantiu que esses passageiros fossem retirados do país com segurança”, disse a Tenente Coronel Karen Roxberry dos EUA.

O aeroporto de Cabul voltou a uma certa calma na terça-feira com a operação de voos e o controle de pessoas, depois que o terminal viveu um dia dramático na segunda-feira com milhares de pessoas tentando fugir, invadindo a pista, o que deixou pelo menos seis mortos. “Mais um dia no HKIA em Cabul. A situação está sob controle “, garantiu o representante civil da OTAN para o Afeganistão, Stefano Pontecorvo, na rede social Twitter ao lado das imagens da pista desobstruída do local.

“A pista do Aeroporto Internacional de Cabul HKIA está aberta. Vejo aviões pousando e decolando”, disse ele. Os Estados Unidos, que assumiram o controle aéreo do terminal, retomaram seus voos militares destinados a repatriar cidadãos americanos, pessoal diplomático e milhares de afegãos que trabalharam com suas forças durante a guerra de 20 anos contra o Talibã.

(Da Redação com El País)