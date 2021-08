Críticas: BOLSONARO CRITICA MORAES E MINISTRO DO TSE APÓS AÇÃO CONTRA CANAIS POR FAKE NEWS

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou, nesta terça-feira (17), o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luis Felipe Salomão, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante entrevista à Rádio Capital de Cuiabá.

As críticas aconteceram após a decisão de Salomão de suspender o repasse de monetização de canais que estão associados à propagação de notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro.

Ainda durante a entrevista, Bolsonaro também voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que os dois estariam cometendo “barbaridades”.

“Não pode um ministro do Supremo, no caso o Alexandre de Moraes, ele mesmo abre o inquérito, julga e prende. Não tem nem a participação do Ministério Público, nada. Agora ele abriu um inquérito de fake news sobre a minha pessoa (…). Ele está fazendo barbaridades agora, juntamente com o ministro do STF, o senhor Salomão, que deu uma canetada para desmonetizar certas páginas de pessoas que têm criticado a falta de mais transparência no voto”, afirmou o presidente.

(Da Redação com CNN)