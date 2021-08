Esportes: FOZ VAI SEDIAR ETAPAS DOS JOGOS DA JUVENTUDE E DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ

Foz do Iguaçu irá receber seis etapas dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) e dos Jogos Abertos do Paraná (Japs). O município irá sediar as competições regionais de handebol, vôlei e bocha, com equipes do Oeste do Estado. As disputas serão realizadas quinzenalmente, a partir do dia 11 de setembro e com término em 21 de novembro.

Segundo o chefe do Polo Regional do Esporte da região Oeste, Roberto Costa, Foz foi escolhida por conta da estrutura que possui para eventos esportivos, com ginásios modernos e completos.

As partidas de vôlei estão previstas para acontecer nos ginásios Sebastião Flor e Parque Presidente; o handebol será no Ginásio Esportivo Ronaldo Schmidel Nunes, no Morumbi; e a bocha nas canchas profissionais, localizadas na Praça da Bíblia.

“Percebemos que Foz do Iguaçu tinha aquilo que buscávamos e com a boa relação que mantemos entre Estado e Município, foi possível promover essas etapas aqui, com toda a infraestrutura profissional aos atletas”, disse Roberto.

EVENTOS ESPORTIVOS

Outro aspecto determinante foram as variadas opções de hospedagem e alimentação. O Governo do Estado vai credenciar hotéis para receber as equipes de arbitragem e restaurantes para os atletas, comissão técnica e arbitragem durante todo o período dos jogos.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Antonio Sapia, os jogos trarão um grande auxílio para a economia e a retomada do setor de eventos da cidade. “Reforçamos assim a nossa intenção em tornar Foz um grande roteiro para os eventos esportivos nessa retomada, pois estamos trabalhando para ampliar cada vez mais a oferta de espaços para a prática, além de incentivar atletas locais”.

(Da Redação com AMN)