Resgate: BRASILEIRA SEQUESTRADA NO PARAGUAI É RESGATADA EM COLÔNIA GUARANÍ

Sandra Maceda Rubert, a brasileira sequestrada no último sábado (14), no município de Mbaracayú, foi resgatada pela Polícia Nacional na tarde desta terça-feira (17), na área de Colônia Guaraní no Paraguai. A mulher está segura e passará por um check-up médico.

A operação de resgate foi realizada na Colônia Guaraní, a cerca de 30 quilômetros da residência da mulher. A polícia cercou a zona de resgate e a cidade de Puerto Índio com o objetivo de capturar os autores do plágio.

De acordo com os primeiros dados, os captores seriam “transeuntes” que operaram pelo lago de Itaipu até o transporte de cargas na fronteira entre o Paraguai e o Brasil, mas devido às últimas incursões das autoridades brasileiras nas margens do lago no Brasil, mudaram sua “atividade” e teriam realizado o sequestro.

“Foi feita uma operação de resgate com o Ministério Público. Houve um confronto, a senhora está conosco, ela está sã e salva”, disse Nimio Cardozo, chefe de antissequestro.

Cardozo não revelou se há sequestradores presos.

