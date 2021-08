Turismo: 4 DESTINOS NACIONAIS IDEAIS PARA VIAJAR COM CRIANÇAS E IDOSOS

Uma boa viagem depende de muitos fatores, como uma boa adaptação ao local de destino, hospedagem segura e bem localizada, organização das atividades e lugares visitados.

Ao viajar com outras pessoas, é preciso verificar como são as condições do destino escolhido para receber diferentes públicos. Quem viaja com crianças e idosos sabe disso: hospedagens com elevador e rampas são alguns exemplos de estabelecimentos melhor adaptados para receber esse público.

O resort all-inclusive é um sistema bastante preparado para receber públicos de todas as idades, já que garante bastante conforto e praticidade. Confira alguns destinos brasileiros ideais para viajar com crianças e idosos.

RIO QUENTE – GO

Cidade vizinha de Caldas Novas, Rio Quente também possui águas termais super relaxantes. Muitas razões explicam por que esse destino é bastante procurado por idosos e uma delas é a ótima estrutura de resorts, como o Rio Quente Resorts.

Outro motivo é que as águas termais trazem inúmeros impactos positivos para a saúde: hidratar a pele, tratar alergias, repor sais minerais perdidos durante a transpiração, ajudar no tratamento contra problemas respiratórios e nas articulações, além de artrites e nevralgias.

As águas termais também são ótimas para quem sofre com problemas de pressão e circulação. Isso ocorre porque essas águas possuem sulfato, que ajuda a criar uma pressão física sobre o corpo, aumentando o bombeamento de sangue para o coração.

GRAMADO – RS

Essa cidade turística gaúcha é ótima para os públicos infantil e idoso. Com serras muito bonitas, esse destino pode ser visitado em diferentes momentos ao ano (e não apenas no inverno).

Gramado possui vários parques e jardins, espaços ótimos para as crianças brincarem. Além disso, é possível visitar museus e lagos (como o belo Lago Negro). O centro histórico da cidade é bastante charmoso e reúne lugares e monumentos históricos que podem ser visitados por pessoas de todas as idades, como a igreja São Pedro.

Localizada a 130 km da capital Porto Alegre, Gramado oferece uma ótima infraestrutura de hotéis e comércios, sendo a Rua Coberta a mais famosa por reunir ótimos restaurantes. Ainda é possível visitar o museu de cera da cidade, onde há réplicas de cera de personagens e celebridades internacionais e brasileiras.

ÁGUAS DE LINDÓIA – SP

Esse balneário localizado a 157 km da capital São Paulo é outro destino bastante frequentado por crianças e idosos. Essa é uma das cidades que compõem o famoso “Circuito das Águas de SP”, junto a Monte Alegre do Sul, Socorro, Holambra, Serra Negra, Socorro, entre outras.

Além de oferecer balneários deliciosos e fontes termais com propriedades medicinais, essa cidade oferece um ótimo turismo rural e restaurantes com comidas deliciosas típicas do interior.

Idosos e crianças que adoram um contato maior com a natureza podem passear pelo circuito das montanhas (percurso de 8 km que pode ser feito com carro ou charretes). Nesse trajeto, os turistas conhecem os principais pontos turísticos da cidade, como a Represa Cavalinho Branco.

FOZ DO IGUAÇU – PR

Esse lugar é um verdadeiro espetáculo, já que abriga as famosas cataratas, grupo de cerca de 275 quedas d’água no Rio Iguaçu, localizado entre o Parque Nacional do Iguaçu (no Brasil) e o Parque Nacional Iguazú (na Argentina). Por estar na fronteira entre três países (incluindo o Paraguai), Foz do Iguaçu é um destino bastante cosmopolita, oferecendo apresentações musicais típicas que mostram essa mistura de culturas.

Poucas pessoas sabem, mas Foz do Iguaçu oferece diversas atrações turísticas além das cataratas. Para as crianças, o Vale dos Dinossauros é uma das grandes atrações, pois é um caminho ao ar livre, em meio a uma floresta planejada e com esculturas desses animais pré-históricos para as crianças se deliciarem.

Também é possível conhecer o belo Parque das Aves, onde é possível ver pássaros de diferentes espécies. Isso permite que todos os visitantes conheçam novos animais e plantas. Para as crianças, é uma lição sobre a importância da biodiversidade e da necessidade de cuidar da natureza.

(Da Redação com Tudo Rondônia)