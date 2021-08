Casos Detectados: SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ REGISTRA CASO DE DENGUE EM CAMBÉ

A Secretaria de Saúde do Paraná informou na terça-feira (17) o primeiro informe epidemiológico da dengue do novo período sazonal da doença no Estado, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022. O documento registra cinco casos da doença no Estado. Os casos foram confirmados em Foz do Iguaçu (2), Medianeira, Santa Isabel do Ivaí e Cambé. Há ainda 219 ocorrências em investigação, sem nenhuma morte neste período. Até agora, 47 municípios registraram notificações de dengue.

“Precisamos que a população continue mantendo os cuidados, eliminando os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Mesmo com poucos casos, não podemos deixar de nos preocupar com essa doença que já vitimou centenas de paranaenses ao longo dos anos”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, em entrevista à Agência Estadual de Notícias.