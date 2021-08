Economia: FGTS RENDE MAIS QUE A INFLAÇÃO HÁ CINCO ANOS E GANHA DA POUPANÇA HÁ TRÊS

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ficou famoso pelos rendimentos historicamente baixos e que, por anos, foram menores do que a inflação, fazendo o dinheiro do trabalhador perder poder de compra. Esta fama, porém, vem aos poucos tentando ficar para trás.

Em 2016, o conselho curador do FGTS, por meio da Caixa Econômica Federal, a responsável pelo fundo, passou a distribuir para todos os cotistas ao menos uma parte dos lucros que o fundo tem anualmente a partir dos investimentos que faz.

A medida foi tomada justamente como uma maneira de estancar as perdas no dinheiro depositado, em meio às críticas recorrentes — a baixa rentabilidade do FGTS já rendeu ações no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), esta ainda pendente de julgamento e que, a depender da decisão, pode acabar em uma dívida bilionária da União com os trabalhadores.

Com a nova política de distribuição de lucros, o cenário mudou: considerado o valor a mais que passou a ser depositado todos os anos, o rendimento total das contas do FGTS ficou razoavelmente maior e, desde 2016, vem ganhando da inflação. Em 2017 e 2018, por exemplo, anos em que a inflação foi baixa, o FGTS rendeu o dobro dela.

De 2018 em diante, a rentabilidade do fundo de garantia passou também a bater a poupança, o principal destino das aplicações da grande maioria dos brasileiros.

Em 2020, por fim, ficou maior até do que o CDI, a taxa de juros do sistema bancário que segue os juros básicos da economia, a Selic, e serve de referência para a remuneração de toda a renda fixa do país. Títulos do Tesouro Direto, CDBs e fundos de renda fixa, além da própria poupança, são aplicações que andam junto com o CDI ou a Selic.