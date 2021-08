Foz do Iguaçu: AEROPORTO E RODOVIÁRIA JÁ REGISTRAM AUMENTO DE ATÉ 34% DE PASSAGEIROS

O fluxo de passageiros na rodoviária e no aeroporto internacional de Foz do Iguaçu aumentou entre 15% e 34% nos últimos quatro meses. Os indicativos levantados pela Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos apontam ainda o aumento nas visitações nas Cataratas do Iguaçu e na usina da Itaipu Binacional.

Essa evolução, afirma o secretário Paulo Angeli, reflete a redução dos indicadores da covid-19 após a ampliação da vacinação e dos cuidados determinados pelas autoridades municipais em relação a segurança sanitária. A Secretaria Municipal de Saúde já vacinou, com ao menos a primeira dose, praticamente toda a faixa etária acima de 18 anos, o que corresponde a 96% da população.

A Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) registrou em maio o embarque e desembarque de 51.444 passageiros, uma alta de 38,7% em relação aos 37.068 passageiros transportados em abril. Em junho foram 62.541 passageiros, aumento superior a 21% no comparativo a maio. No mês de julho, período de férias escolares, o aeroporto recebeu 89.787 passageiros, uma alta superior a 43% no comparativo a junho.

Os números do aeroporto, aumento médio de 34% nos últimos três meses, confirmam a retomada do destino turístico. A campanha “Vem pra Foz” da Itaipu Binacional, parceiros e prefeitura, tem sido uma importante impulsionadora da retomada da atividade turística na cidade.

“Mas ainda há muito por fazer”, diz Paulo Angeli, que defende investimentos no chamado “marketing de reposicionamento” para aproveitar os grandes eventos e os seis feriados prolongados até o final do ano.

RODOVIÁRIO E ATRATIVOS

O aumento de passageiros também foi registrado na Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu. Em maio, o terminal recebeu e embarcou 42.125 passageiros, alta superior a 26,8% no comparativo a abril, com 33.202. O mês de junho permaneceu estável, com um pequeno recuo 0,6%, no entanto, em julho foram 50.253 embarques e desembarques – alta de 20,1%. Na média, o aumento nos três meses chegou a 15,6%.

Nas Cataratas do Iguaçu, principal termômetro do turismo da região trinacional, o aumento médio dos ingressos é superior a 46,6%. Em maio, foram 24.632 visitantes, alta superior a 23% em relação a abril, com 20.018 ingressos. Em junho, o atrativo recebeu 27.739 visitantes, aumento acima de 12,6% no comparativo a maio.

O período de maior alta nesta retomada do turismo do destino ocorreu no mês de julho, com 56.819 ingressos no parque nacional – aumento de 104,8% no comparativo a junho. Para os próximos meses, a visitação no atrativo contará com apoio de feriados prolongados, volta dos eventos e a reabertura da fronteira da Argentina, prevista para o final de setembro.

O Circuito Turístico da Itaipu mais que dobrou o número de visitantes em julho, 118,4% no comparativo com junho – 30.025 contra 13.743, respectivamente. Em maio, o conjunto de atrativos recebeu 12.679 visitantes, 40,5% a mais que os 9.020. Em junho, o aumento foi 8,3% no comparativo a maio (12.679 visitantes). O aumento médio da visitação nos três meses foi superior a 55,3%.

