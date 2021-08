Foz do Iguaçu: BANCADA FEDERAL DO PARANÁ APOIA PASSE COMUNIDADE NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

O coordenador do bancada do Paraná no Congresso Nacional, Toninho Wandscheer, disse nesta quarta-feira, 18, que os deputados abraçaram “a causa” das cidades lindeiras ao Parque Nacional do Iguaçu pela cobrança diferenciada do ingresso à unidade de conversação para os moradores da região, aos brasileiros e aos turistas do Mercosul (argentinos, paraguaios e uruguaios).

“Foi uma reunião muito positiva, o prefeito Chico Brasileiro explanou a importância das tarifas diferenciadas, entre outros pontos que vamos agora estudar detalhadamente”, destacou Wandscheer.

“De antemão, concordamos com a defesa do passe comunidade porque atende moradores de 14 municípios das regiões oeste e sudoeste. É uma tarifa que já está em vigor e importante para essa interação que amplia a defesa do parque nacional pelos lindeiros”, completou Toninho Wandscheer, após a reunião em Brasília sobre a nova concessão da unidade de conservação.

O prefeito Chico Brasileiro, que liderou a comitiva e empresários na capital do país, reforçou a importância de praticar as tarifas diferenciadas entre os lindeiros, os turistas brasileiros e do Mercosul e os turistas de outros países. “Grande parte das visitas de turistas estrangeiros nos atrativos da região é formada por argentinos e paraguaios”.

“Esses turistas não podem ser vistos como turistas da Europa, China ou EUA. Esta diferenciação praticada hoje deve ser mantida neste processo licitatório”, completou. Hoje, o passe comunidade custa R$ 17, turista brasileiro (R$ 50), Mercosul (R$ 66) e estrangeiro (R$ 83). A proposta da nova concessão prevê uma cobrança única de R$ 120 a todos os visitantes do parque.

Da reunião em Brasília, participaram ainda o deputado Ricardo Barros, líder do Governo na Câmara dos Deputados, os deputados Vermelho e Rubens Bueno, as deputadas Luisa Canziani, Leandre dal Ponte e Aline Sleutjs, prefeitos e empresários da região.

Tarifa diferenciada

O prefeito reafirmou que a nova concessão deve se pautar no exemplo da Itaipu Binacional, que alia produção de energia e de desenvolvimento regional. “A Itaipu contribui não somente para Foz do Iguaçu, mas para todos os municípios lindeiros e todos os municípios do Oeste do Paraná”, ressaltou.

“É este o desenvolvimento que estamos buscando com esta licitação do Parque Nacional do Iguaçu. O parque é um grande ativo de turismo, mas é um ativo ambiental, um dos principais ativos ambientais do país e por isso que esse novo contrato tem que prever e garantir esse desenvolvimento regional”, ressaltou.

Chico Brasileiro destacou cinco pontos defendidos pela região e reconheceu o aceno da comissão de licitação de que os moradores dos municípios lindeiros terão o ingresso com preço diferenciado. “É muito importante essa diferenciação. O visitante estrangeiro pagar R$ 120 (pouco mais de US$ 20) está dentro da média internacional. O problema é para o brasileiro que mora em qualquer outra parte do Brasil: R$ 120 para uma família é um peso muito forte, considerando a realidade do país”.