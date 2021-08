Foz do Iguaçu: RECEITA FEDERAL, BPFRON E EXÉRCITO BRASILEIRO ESTOURAM DEPÓSITO CLANDESTINO

Servidores da Receita Federal em conjunto com policiais do BPFRON e Exército Brasileiro estouraram nesta quarta-feira (18), por volta das 11h30, um depósito clandestino localizado na região do Porto Meira, área urbana de Foz do Iguaçu.

Por meio do monitoramento feito pelo drone da Receita Federal, as equipes identificaram movimentação de veículos que saíam de um porto clandestino. Foi realizado um acompanhamento tático e descoberto o depósito em uma borracharia.

No local foi localizado um veículo Fiat/Fiorino carregado de vinhos. Em um cômodo do imóvel foram encontrados vinhos e azeites descaminhados provenientes da Argentina. Estima-se o valor das mercadorias em R$ 20 mil. As mercadorias e o veículo foram encaminhados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu.

O responsável pelo local e condutor da fiorino foi devidamente qualificado e será encaminhada uma Representação Fiscal para Fins Penais para o Ministério Público.

A Receita Federal disponibiliza telefones de contato para denúncias, de forma anônima, por meio dos números (45) 9 9152-2036 e (45) 9 9134-0100.

(Da Redação com Assessoria Receita Federal)