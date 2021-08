Jogos: COMO A TECNOLOGIA ASSISTIVA BENEFICIA ATLETAS PARALÍMPICOS

Neste episódio do Ciência é Tudo vamos falar sobre a tecnologia assistiva – um conjunto de recursos, dispositivos e serviços voltados para a assistência, a reabilitação e a melhora da qualidade de vida de pessoas com deficiência.

Vamos saber quais são as iniciativas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI – no incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento da tecnologia assistiva com foco nas áreas de saúde, educação, dia a dia, esporte e lazer.

Entre essas iniciativas está o Centro Nacional de Tecnologias para Pessoas com Deficiência e Doenças Raras – CNT/MCTI – em Uberlândia, Minas Gerais. O CNT é uma parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações com a Universidade Federal de Uberlândia, o Centro Brasileiro de Referência em Inovações Tecnológicas para Esportes Paralímpicos, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Comitê Paralímpico Brasileiro, a Fundação Uberlandense de Turismo Esporte e Lazer e o Grupo Algar.

E como estamos em época de Paralimpíadas, nada melhor do que falar de esporte! Vamos ver a importância da tecnologia assistiva para o treinamento e a prática do paradesporto. Você vai conhecer um pouco da história do nadador Victor Alan Nogueira, atleta do Praia Clube de Uberlândia.

E tem ainda o Giro de Notícias trazendo informações atualizadas sobre o universo da Ciência e Tecnologia no Brasil e no mundo.

O Ciência é Tudo é uma parceria da TV Brasil com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI.]