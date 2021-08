Meio Ambiente: RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DO CLIMA NA AL SERÁ LANÇADO HOJE (17)

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) realizará nesta terça-feira, 17 de agosto, das 11h às 14h (horário de Brasília), o lançamento do Relatório do Estado do Clima na América Latina e no Caribe 2020 durante a Conferência de Alto Nível “Trabalhando juntos para a resiliência hidrometeorológica e climática na América Latina e no Caribe”.

A região da América Latina e o Caribe é uma das mais afetadas pelos fenômenos hidrometeorológicos extremos. Entre 1998 e 2020, eventos climáticos e geofísicos ceifaram 312.000 vidas e afetaram diretamente mais de 277 milhões de pessoas. Os eventos extremos relacionados à água, como tempestades, inundações, secas e ondas de calor, e os efeitos deles derivados foram responsáveis ​​por 93% de todos os desastres ocorridos no período.

A região da América Latina e do Caribe enfrenta, e continuará enfrentando, graves crises socioeconômicas devido a esses eventos extremos. Nos últimos tempos, esta situação foi agravada pelos efeitos da Covid-19. A recuperação após a pandemia será difícil.

Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), que também organiza o painel de alto nível, é decisivo para a recuperação da região alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13: “Adotar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus efeitos”, medidas cuja aplicação tem desacelerado em muitos países da região.

Essas medidas podem ser impulsionadas pelo fortalecimento das capacidades dos sistemas nacionais de alerta antecipado e dos serviços operacionais meteorológicos, climáticos e hidrológicos para apoiar eficazmente a gestão de riscos e a adaptação. Nesse sentido, os Serviços Meteorológicos e Hidrológicos Nacionais (NMHSs) são instituições fundamentais para contribuir nos níveis nacional, subnacional e local.

No evento desta terça-feira, o relatório regional será apresentado pela primeira vez, seguido por painéis de discussão com o objetivo de fornecer mensagens-chave relacionadas a parcerias estratégicas, resiliência e Sistemas de Alerta Rápido Multirriscos com a participação de altas autoridades governamentais, entidades de cooperação para o desenvolvimento e uma vasta comunidade de especialistas das Américas.