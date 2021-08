Mudança Para Aposentados: PARANÁ VAI MIGRAR CONTAS DA CAIXA PARA BANCO DO BRASIL

A Paraná Previdência, entidade responsável pela seguridade funcional dos agentes públicos estaduais e pensionistas, começou na segunda-feira (16) a mudança nas contas bancárias de recebimentos dos salários que vão migrar da Caixa Econômica Federal para o Banco do Brasil. O Governo do Estado emitiu uma nota no site da Paraná Previdência, na segunda-feira, informando que renovou e ampliou a parceria com o Banco do Brasil para também abranger servidores aposentados e pensionistas.

Junto com a nota, um calendário com as datas limites de migração pelo atendimento presencial nas agências do Banco do Brasil, conforme o mês de aniversário do beneficiário, também foi apresentado no site. A informação é de que os detalhes sobre o processo serão enviados por SMS, e-mail ou podem ser obtidos na Central de Relacionamento do Banco do Brasil, pelos telefones 4003-5289 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-729-5289 (demais localidades).

Pelo aplicativo de celular do Banco do Brasil, como informa o texto da nota, também é possível obter mais detalhes da migração. Por ele, segundo as informações, a complementação dos dados do beneficiário para abertura de contas pode ser realizada de forma totalmente digital.

A Paraná Previdência também informa na nota que publicará mais detalhes da migração nas redes sociais da instituição, além de usar o SMS e e-mail do beneficiário cadastrado no sistema. Por isso, o pedido é para que o cadastro pessoal seja mantido atualizado no sistema da Paraná Previdência, que também está disponível por aplicativo de celular disponível .

A reportagem questionou a Paraná Previdência sobre a divulgação de informações para aposentados e pensionistas por SMS e e-mail, uma vez que os golpes digitais cresceram durante a pandemia de coronavírus (covid-19). Também foram pedidos detalhes sobre a ampliação do convênio com o Banco do Brasil, bem como sobre quais formas de comunicação serão utilizadas para dar ampla divulgação à migração das contas de pagamento.

A Tribuna ainda aguardava resposta até a publicação da matéria.

Cronograma

Nascidos em Atendimento nos dias Janeiro/Fevereiro 23/08 a 27/08 Março/Abril 30/08 a 03/09 Maio/Junho 06/09 a 10/09 Janela de reavaliação 13/09 a 17/09 Julho/Agosto 20/09 a 24/09 Setembro/Outubro 27/09 a 01/10 Novembro/Dezembro 04/10 a 08/10