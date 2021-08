Educação Militar: SOLDADO FRUET DESTACA INCLUSÃO NO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DE FOZ

Para o parlamentar, a obra demonstra o compromisso da instituição com o acesso integral à educação para crianças e adolescentes. “Enquanto muitos criticam e tentam achar pretexto para que o mundo não evolua, nós procuramos a evolução e, igualmente, a inclusão para todos. Parabéns ao Major Marcos por toda dedicação e por sermos o primeiro colégio a fazer a inclusão para todos”, destacou o Soldado Fruet, que articulou a criação do CPM na gestão da ex-governadora Cida Borghetti.

A rampa foi construída em frente à fachada, voltada para a Praça das Nações. Segundo o comandante e diretor do CPM, Major Marcos Aparecido de Souza, “a rampa era necessária para atender uma exigência de legislação federal de acessibilidade e porque temos uma aluna cadeirante; além disso, abrimos vagas nos processos classificatórios para pessoas com necessidades especiais, então esse número pode aumentar”. A obra, cuja execução levou aproximadamente quarenta dias, foi custeada pela Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio da Polícia Militar de Foz do Iguaçu (APMF) e o guarda-corpo foi patrocinado por um empresário.

Em seu discurso, o major afirmou que a principal lição do dia é que “a deficiência não pode mais ser encarada como uma condição das pessoas, mas, sim, da inaptidão dos espaços em receber a todos”. De acordo com ele, “temos 950 alunos, cem funcionários e familiares, muitos com dificuldade de mobilidade, que serão beneficiados com essa rampa de acessibilidade”.

A aluna Giovanna Feitoza do 6º ano, foi convidada para participar da cerimônia, junto com os colegas de turma, e estrear a reforma. Ela também recebeu certificados de Destaque Escolar, por apresentar médias iguais ou superiores a 9,0 no primeiro trimestre, e por ter sido classificada para a segunda etapa da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. “Com a conclusão da obra de acessibilidade, o CPM está preparado para receber adequadamente a Giovanna e todos que necessitarem”, comentou o Soldado Fruet.

A inauguração antecipa uma série de ações que ocorrerá no Setembro Verde, um movimento de conscientização que ajuda pessoas a superarem as barreiras sociais. O colégio já inaugurou um banheiro masculino para pessoas com necessidades especiais e está em execução a reforma do banheiro das meninas, com as mesmas características. Outras melhorias de acessibilidade estão previstas no projeto da reforma geral.

(Da Redação com Assessoria)