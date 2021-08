Foz do Iguaçu: PTI-BR E I2A2 REALIZAM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GRATUITO PARA ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA REGIÃO

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) e o Instituto de Inteligência Artificial Aplicada (I2A2), com sede em Toronto, no Canadá, acabam de firmar um termo de cooperação técnica, científica e cultural, que visa promover um programa de capacitação em inteligência artificial gratuito para profissionais e estudantes da região oeste do Paraná. Seu lançamento será marcado por uma live realizada na próxima sexta-feira (20), a partir das 10h00, na qual representantes de ambas as instituições, bem como empresários envolvidos na parceria, irão oficializar o início do programa.

O PTI-BR, com o apoio do T2I Group e da Data H (representante do I2A2 no Brasil), está trazendo à Foz do Iguaçu um dos mais renomados programas de capacitação em Inteligência Artificial do mundo. Com um viés social, serão disponibilizadas 100 vagas para realização do curso gratuitamente, possibilitando aos profissionais uma melhoria em seus currículos e, consequentemente, na sua empregabilidade e renda. A expectativa da parceria é estimular o desenvolvimento de novos produtos e serviços, que utilizem tecnologias de vanguarda a serem aplicadas no mercado.

Para o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, o termo de cooperação é mais uma das iniciativas do Parque Tecnológico visando o desenvolvimento da região oeste do Paraná.

“A inteligência artificial é fundamental para o desenvolvimento da Indústria 4.0, que é a maior referência hoje em eficiência, qualidade e produtividade. Por isso, essa cooperação é muito importante para qualificar a mão de obra da região e, consequentemente, para a economia da região”, disse o general Eduardo Garrido.

Já o empresário Cid Vianna, diretor de novos negócios do T2I Group e facilitador deste projeto, acredita que o Paraná possui muito potencial intelectual e de mercado ainda inexplorados e que, por meio de mobilizações como esta, o estado pode ganhar destaque nacional e internacional com projetos inovadores. “A educação é a base para a construção de profissionais que podem gerar insights e negócios inovadores para o ecossistema no qual estão inseridos. Por isso, apostamos no conhecimento para agregar mais valor aos negócios locais”, complementa.

“O I2a2 acredita na educação como forma de transformação social. Capacitar pessoas em inteligência artificial é mais do que gerar empregos ou atualizar mão de obra, trata-se de uma questão social que passa pela estratégia de qualquer país que não queira ver o futuro passar em branco”, afirma Evandro Barros, fundador do I2A2.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA

O programa é composto por seis módulos que terão a duração de seis meses cada, totalizando aproximadamente três anos de curso. Os alunos receberão semanalmente o material a ser estudado e, ao final de cada semana, serão realizados encontros entre eles e os tutores com o intuito de revisar o conteúdo proposto.

A cada três semanas será lançado um problema relacionado aos assuntos vistos até então e suas respostas devem ser entregues no encontro da quarta semana, possuindo caráter eliminatório.

Para ser aceito no Programa, o candidato deve ter conhecimentos mínimos de: Matemática (álgebra linear, álgebra vetorial e geometria analítica, análise combinatória e probabilidades), Estatística (estatística descritiva e inferencial), Programação (preferencialmente a linguagem Python).

O aluno será capacitado a compreender e encontrar soluções para problemas que envolvam: Advanced analytics em dados tabulares (módulo 1), Visão computacional (módulo 2), Processamento de linguagem natural (módulo 3), Robótica e sistemas autônomos (módulo 4).

As inscrições para o programa de treinamento terão início em setembro – quando será disponibilizado o link de acesso – e as aulas começam no final de outubro de 2021.

Serviço: Live de lançamento do programa de capacitação em inteligência artificial

Data: 20 de agosto

Horário: a partir das 10h00

Link para acesso: https://bit.ly/LiveInteligenciaArtificial

SOBRE O I2A2

Fundado em 2017 para auxiliar universidades na formação de novos profissionais para o mercado de inteligência artificial, o I2A2 tem atuado em muitos países, selecionando, treinando e principalmente qualificando mão-de-obra para desenvolver novas tecnologias.

T2I GROUP

Grupo composto por quatro empresas do ramo de tecnologia, com sede em Curitiba e fundação em 1992. Fator Mob, Fator BLE, Fator Sphera e Quântika oferecem soluções dentro das áreas de transporte e mobilidade, IoT (internet das coisas), Bluetooth Low Energy, Smart Cities, aplicativos, ambientes de inovação e outras áreas que envolvam tecnologia e integração de sistemas. Dentre os produtos que se destacam no portfólio do grupo está o Neelo App, aplicativo destinado ao ramo de turismo, que permite ao visitante acessar informações complementares de um ponto turístico por meio de uma conexão Bluetooth.

(Da Redação com Assessoria)