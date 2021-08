Foz do Iguaçu: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ENTREGA DE TABLETS A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Aliar tecnologia ao ensino tornou-se cada vez mais essencial para os professores. Adequada à tendência, a Secretaria Municipal de Educação segue entregando tablets para os educadores das escolas municipais. Nesta quarta-feira, 18, a equipe esteve nas escolas Princesa Isabel e Jardim Naipi. Ao todo, serão distribuídos 1.500 tablets em todas as 50 escolas municipais.

Os equipamentos poderão ser utilizados pelas equipes pedagógicas para atendimento às crianças, pesquisas e implementação completa do Livro de Registro de Classe Online do Município, o LRCOM, sistema de registro digital de notas e presenças dos alunos. Os tablets contam com capa de proteção de alta resistência, película de vidro profissional e fone de ouvido.

Para a professora Liane Dorneles, o tablet irá agilizar muitos métodos utilizados no ensino, por conta do fácil acesso à internet. “Receber um produto completo, com muito espaço de armazenamento e novo vai nos auxiliar muito a rotina em sala, com mais recursos para a qualidade do ensino. Se quisermos que os trabalhos sejam de excelência, os materiais precisam estar no mesmo nível – e agora estarão”, disse.

A secretária de Educação, Maria Justina, conta ainda que todos os professores passarão por uma capacitação para aprenderem a usar melhor o aparelho e manuseá-lo em sala de aula.

“Será também um aprendizado para os professores. Muitos já precisaram aprender a usar melhor as tecnologias durante as aulas remotas da pandemia, agora no retorno presencial será imprescindível ter novas técnicas. É uma conquista muito importante para nós”, afirma.

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

De acordo com professora Jussara Marquezi, essa tecnologia é essencial para ensinar uma nova geração de alunos, que já cresce com um contato muito mais próximo com a internet.

“Teremos em sala atividades mais dinâmicas e práticas pela internet, seja mostrando um vídeo interessante ou atividades on-line. Eles são uma geração tecnológica e a sala de aula precisa acompanhar esse ritmo para o bem de todos”, conta Jussara.

Conforme afirma a diretora de Ensino Fundamental, Eliziane Diesel, as entregas seguirão até o fim do mês para que todos os professores sejam contemplados. Na sexta-feira (20) os aparelhos serão encaminhados para as escolas Oswaldo Cruz, Papa João Paulo I e Josinete Holler.

“Estamos felizes por mais essa conquista para os servidores que muitas vezes precisavam usar os equipamentos pessoais para realizar uma aula diferente. A partir de agora, temos equipamento para que possamos oportunizar mudanças neste cenário que exige modernidade”, destaca Eliziane.

(Da Redação com AMN)