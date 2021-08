SIM! DEUS É FIEL!

“Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel” (Hebreus 10:23).

A Palavra de Deus é a única palavra a que podemos nos apegar com segurança. Deus não é homem para mentir nem faz promessas vãs.

Quando Deus promete, tenha certeza, vai se cumprir! Por isso quando depositamos a nossa esperança em Deus, fundamos a nossa fé na rocha!

Ao abrirmos a Bíblia podemos constatar quantas promessas Deus fez e cumpriu. Muitas delas quando se cumpriram superaram as expectativas.

Deus sempre faz mais! Foi assim com Abraão e com José, entre outros homens de Deus.

Temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso, esperar e permanecer no que foi prometido por Deus é um exercício de fé.

Quando uma promessa se cumpre, nossa fé está consolidada e recebemos a bênção no tempo certo.

Nosso aprendizado e maturidade espiritual contribuem para que alcancemos as suas promessas.

Devemos nos alimentar com a Palavra de Deus e estimular uns aos outros em amor para que permaneçam firmes e com esperança no que melhor está por vir!

Vai se cumprir!

– Procure ler a palavra de Deus. Fortaleça a sua fé e deposite sua confiança no Senhor!

– Fale com Deus sobre as suas expectativas, entregue as suas preocupações nas mãos de dele e confie no que Ele é capaz. A confiança se constrói com relacionamento, fale mais com Deus!

OREMOS: Senhor Deus, Tu és fiel! Assim como os heróis da fé, quero depositar a minha fé em Ti! Que a Tua vontade seja feita na minha vida. Minha esperança está em Ti, em nome de Jesus, amém.

(Com Bíblia OnLine)