Tempestade Tropical: TEMPESTADE GRACE SE TRANSFORMA EM FURACÃO E ATINGE CANCÚN

Depois de atingir o Haiti e impactar outras ilhas do Caribe nesta semana como uma tempestade tropical, Grace se intensificou e se tornou um furacão de categoria 1 – atingindo a Península de Yucatan, no México, na manhã desta quinta-feira (19).

A tempestade atingiu a costa perto de Tulum, ao sul de Cancún, às 4h45, no horário local, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês).

A chegada de Grace trará ventos fortes, uma tempestade perigosa e chuvas fortes para grande parte da costa leste de Yucatan, incluindo Cancún, Cozumel e Punta Herrero, de acordo com o NHC.

A área está sob alerta de furacão desde terça-feira, devido ao fato de Grace ter se intensificado ao se mover para o oeste, atingindo a Jamaica e as Ilhas Cayman.

As rajadas de vento medidas até agora em Playa del Carmen, no México, são de 85 mph (mais de 130 quilômetros por hora). Ventos fortes também foram medidos em Cancún, tornando a tempestade um furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson.

As partes central e norte da Península de Yucatán podem receber de 10 a 20 centímetros de chuva com quantidades isoladas de até 30 centímetros, o que pode levar a enchentes e inundações urbanas.

Ondas em toda a região podem causar ondas e condições de correntes de maré, de acordo com o NHC. A trilha atual da tempestade mostra a saída para a Baía de Campeche como uma tempestade tropical, após perder força sobre o Yucatan.

Grace deve então recuperar a intensidade em águas abertas e ameaçará o continente mexicano entre a noite desta sexta-feira até sábado – novamente como um furacão de categoria 1.

HOTÉIS E EMPRESAS SE PREPARAM PARA A TEMPESTADE

Pelo menos 125 turistas foram evacuados de hotéis e levados para abrigos antes da chegada de Grace, disse o governador do estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, na noite de quarta-feira.

“Em Tulum, os hotéis foram evacuados e os turistas levados para diferentes abrigos”, disse González no Twitter. As atividades relacionadas ao trabalho em Quintana Roo foram suspensas. Os líderes locais pediram que as empresas fechassem temporariamente e que as pessoas ficassem em suas casas ou abrigos durante a noite.

“As travessias de Cancún a Isla Mujeres foram suspensas; todos os portos já estão fechados à navegação. São esperadas ondas de até 4 metros de altura”, disse González.

Grace “mudou ligeiramente sua trajetória para o sul de Tulum”, disse González. “Estamos prontos para recebê-la durante a madrugada e amanhã estaremos em comunicação para ver os detalhes da passagem deste furacão pelo nosso estado.”

O governo local emitiu um alerta vermelho para “maior risco” para oito municípios, incluindo: Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres e Cozumel.

