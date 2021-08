Notebook VAIO: QUAL MODELO COMPRAR EM 2021?

Contudo, na hora de comprar um notebook, é possível que muitos usuários fiquem em dúvida quanto à marca.

Pensando nisso, separamos em uma lista alguns modelos da VAIO, que nasceu como uma marca da gigante japonesa Sony, e em 2014 passou a operar como um empresa independente. Hoje, ela atua em diversos países, incluindo o Brasil. Em solo nacional, os equipamentos da VAIO são fabricados sob responsabilidade da Positivo Informática, seguindo o mesmo padrão de qualidade das fábricas japonesas.

LINHAS FE14 E FE15 DA VAIO

Ambas as linhas FE14 e FE15 possuem o mesmo design, disponibilizando equipamentos bem leves e compactos. A maior diferença entre elas é em relação ao tamanho da tela e peso. Os modelos FE14 têm tela de 14″ e pesam 1,55 kg, enquanto nos modelos 15 o painel tem 15,6″ e o peso é de 1,75 kg. Todos eles têm apenas 2 cm de espessura, bateria com autonomia para até 7 horas de uso contínuo e Bluetooth 5.0, entrada para cabo de rede, Wi-Fi 5.0 dual-band, portas USB-C, USB 3.0 e USB 2.0, leitor de cartão de memória e dois alto-falantes de 2 W, cada um.

A seguir, falaremos de cada modelo separadamente, que fazem parte das linhas VAIO FE14 e VAIO FE15, incluindo desde alternativas mais simples a algumas mais avançadas. Confira:

NOTEBOOK VAIO FE15 INTEL CORE I7-10510U

Com chip Core i7 de 10ª geração, este modelo é uma excelente opção para trabalhar, já que entrega ótimo desempenho em tarefas pesadas. Ele tem 8 GB de memória RAM e HD de 1 TB, que é bastante espaço para quem salva arquivos no computador. Ele sai de fábrica com o Windows 10 pré-instalado. Um ponto que deve ser considerado no momento de adquirir esse modelo é que ele não conta com um SSD. Mas esse dispositivo pode ser adicionado posteriormente.

NOTEBOOK VAIO FE14 INTEL CORE I3-1005G1

Este modelo é o mais em conta de nossa lista, e se sai muito bem para tarefas mais leves, como estudar e fazer videoconferências. Ele traz um chip Core i3, tem 4 GB de RAM e também é bastante espaçoso, com HD de 1 TB.

Ele sai de fábrica com sistema operacional Linux pré-instalado, o que poder ser uma vantagem para alguns usuários. Além disso, oferece excelente relação custo-benefício para quem vai realizar tarefas básicas.

NOTEBOOK VAIO FE15 INTEL CORE I5-1035G1