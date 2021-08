Xiaomi Mi 11T: VEJA POSSÍVEIS ESPECIFICAÇÕES E DATA DE LANÇAMENTO

As informações também citam algumas mudanças nos aparelhos. A série Mi 11T deve substituir as telas IPS por displays OLED, além de trazer um processador MediaTek no lugar do chip da Qualcomm para o modelo básico.

Os primeiros detalhes focam nas possíveis configurações do Xiaomi Mi 11T Pro. O modelo deve ter um “downgrade” ao apresentar um display com taxa de atualização de 120 Hz ao invés dos 144 HZ do antecessor.

Outro rumor indica que o aparelho deve ter o mesmo conjunto de câmera tripla traseira do Mi 11 Lite. Embora pareça uma combinação modesta, o dispositivo traz sensores de 64 MP (principal), 8 MP (ultrawide) e 5 MP (macro).

A variante Pro ainda deve chegar para os consumidores com o MIUI 12.5 baseado no Android 11. Tal como, o modelo terá uma bateria de 5.000 mAh com suporte para carregamento rápido de 120W.

Por fim, as fontes também sugerem que o Mi 11T Pro utilizará o Snapdragon 888 ou 888+ da Qualcomm. Enquanto isso, a versão básica terá uma edição adaptada do processador Dimensity 1200 da MediaTek.

NOVA LINHA DE GADGETS INTELIGENTES

Antes de revelar a linha Mi 11T, a Xiaomi vai realizar uma apresentação para mostrar os novos dispositivos para casas inteligentes. O Smarter Living 2022 vai ocorrer no dia 26 de agosto na Índia.

Durante o evento, a marca chinesa deve apresentar a próxima geração de roteadores Wi-Fi, câmeras de segurança e Mi Notebooks. A empresa também pode revelar novidades sobre as Mi TVs, dispositivos para streaming e fones de ouvido.

(Da Redação com TecMundo)