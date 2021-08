Ecologia: NONA BALEIA É ENCONTRADA MORTA NO LITORAL DO PARANÁ

Uma baleia jubarte foi encontrada morta, nesta quinta-feira (19/8), no Balneário Marissol, em Pontal do Paraná, no Litoral. De acordo com o Laboratório de Ecologia e Conservação, a baleia estava boiando próximo à costa, mas precisou aguardar o encalhe para atividades de necropsia nesta sexta-feira (20/8).

A ação contou com o apoio da prefeitura de Pontal do Paraná, que forneceu uma retroescavadeira para retirar a carcaça da baleia da linha de maré assim que encalhou e depois para enterrá-la. O procedimento segue em conformidade com o Protocolo de Atendimento a Encalhes de Animais Marinhos no litoral do Paraná.